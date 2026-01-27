Эксперт по туризму раскрыл секрет, как заполучить горящую путевку

Туристы смогут сэкономить на путешествиях, если будут внимательнее относиться к выбору дат поездок. Турагент Людмила Строцкая дата инструкцию, как поймать за хвост впечатляющее путешествие за копейки.

«Вы информируете своего турагента о готовности в определенные даты поехать, и он будет для вас ловить очень выгодные предложения. Именно перед вылетом», – рекомендовала она в эфире радио «Семерка».

По мнению турагента, самые выгодные предложения появляются примерно за две-три недели до вылета, когда авиаперевозчики и туроператоры начинают снижать стоимость билетов и туров.

Специалисты рекомендуют сообщать турагентам о своей готовности отправиться в путешествие в конкретные даты, оставаясь готовыми оперативно отреагировать на появление выгодных предложений. Иными словами, нужно сидеть на чемоданах. Это позволит воспользоваться специальными акциями и скидками, которые вводятся авиакомпаниями и операторами для заполнения рейсов и предотвращения убытков.

Таким образом, ключевым фактором успеха становится гибкость туриста – его способность быстро реагировать на изменения цен и готовность отправиться в аэропорт. Такая стратегия позволяет значительно сократить расходы на путешествия, особенно в периоды низкой загрузки рейсов.