В системе бронирования Leonardo произошёл сбой, из-за этого временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, сообщили в компании «Аэрофлот».

«Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возможны также корректировки в расписании.

Ранее стало известно, что с 1 июня по постановлению Минцифры в аэропорту Шереметьево станет возможным проход на борт самолёта без паспорта — по биометрии.