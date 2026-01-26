Почему женщины на подготовку к отпуску тратят денег в два раза больше мужчин

Женщины и мужчины по-разному относятся к подготовке к отпуску. Опрос показал, что финансовые затраты у представителей разных полов заметно отличаются.

© runews24.ru

Женщины тратят на подготовку к отпуску в два раза больше мужчин. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом доставки «Купер» и «Авито Услуги».

Как оказалось, женщины тратят на эти цели в среднем от 12 000 рублей, сообщает РИАМО.

Эта сумма складывается из трат на посещение салонов красоты и покупку необходимых в дороге атрибутов.

Так, возглавляют список покупок чемоданы размеров S и M стоимостью от 2 929 рублей. Также представители обоих полов приобретают перед поездкой предметы для сна и личной гигиены, в том числе дорожную подушку, маску для сна, беруши, уходовые средства.

Что касается посещений салонов красоты, перед отпуском женщины чаще всего обновляют прическу, корректируют брови и ресницы, ногти как на руках, так и ногах.