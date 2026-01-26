Десятки мертвых птиц на пляжах Анапы: насколько это опасно для человека

Первая информация о жутких находках на городских пляжах Анапы появилась 22 января. Местные жители и туристы обнаружили несколько мертвых чомг в районе пляжа отеля «Ривьера». Через несколько дней ситуация усугубилась. Что стало причиной гибели пернатых и есть ли угроза для людей? Мнение эколога Голубитченко — в интервью «Кубань Информ».

Тревожный звонок

«Выхожу погулять на море, а тут — одна погибшая птичка, рядом вторая, там третья… Чистые, без мазута и видимых повреждений. Вроде и море чистое. Отчего они погибли?»

— обменивались вопросами анапчане в соцсетях.

Однако 25 января картина повторилась: от Анапки в сторону Джемете по пляжу были обнаружены уже десятки погибших пернатых.

Мнение эксперта: возможные причины и риски

Вениамин Голубитченко, эколог, член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края в комментарии для «Кубань Информ» выделил ряд возможных причин гибели пернатых:

Нефтепродукты. Птицы могли отравиться, употребляя рыбу и мелких беспозвоночных, контактировавших с остатками мазута в воде, даже если их оперение чистое.

Суровая погода и истощение. Этой зимой в Анапе около двух недель были сильные морозы и ветра. Экстремальными условиями могли привести к гибели ослабленных особей.

Болезни. Причиной могут быть хронические заболевания птиц: гельминтозы или бактериальные инфекции.

Эколог отметил, что в осенне-зимний период всегда и питание хуже и условия экстремальные.

«В любом случае, если это не 2-3 птицы на один километр встретилось, а прямо десятки, то этим должны заниматься специальные ведомства: Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор. Надо брать пробы, проводить анализы и выяснять причины массовой гибели птиц»,

— подчеркнул в интервью Голубитченко.

Меры предосторожности

О погибших птицах анапчане сообщили в городское ветеринарное управление.

«Когда приходят такие сигналы, мы стараемся действовать оперативно. Не видя птиц, я не могу сказать, даже предположить, что могло случиться. Так что наши специалисты отберут бакматериал, который отправим в лабораторию в Кропоткин. Только после получения результата мы можем дать заключение»,

— отметил начальник ветуправления Анапского района Бронислав Ракитин.

Главное предупреждение: не трогать тушки птиц ни в коем случае нельзя.

«Это может быть и птичий грипп, и бактериальные заболевания, которые способны передаться человеку»,

— акцентировал внимание эксперт Вениамин Голубитченко.

Пока официальных заключений нет, жителям и гостям курорта рекомендуется соблюдать осторожность: избегать контакта с погибшими птицами и не подпускать к ним детей и домашних животных.

Напомним, 300 мертвых бакланов были найдены около Суджукской косы под Новороссийском в декабре 2025 года.

А вот с гибелью более 200 диких голубей в Туапсинском округе уже всё понятно: причиной стали инсульт и кровотечение. К делу подключили полицию.