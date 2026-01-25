Эксперт поделился лайфхаком для выгодного бронирования отеля

Традиционно считается, что при бронировании отеля цена номера зависит от сезона, праздничных периодов и личного графика. Но мало кто задумывается о простом и действенном факторе, который влияет на цену не хуже, а иногда и сильнее сезонности. Это — день недели, в который оформляется бронирование или планируется заезд. В беседе с «Мослентой» travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко раскрыл, что выгоднее ориентироваться не на месяц и не на сезон, а на недельный цикл спроса, а также подсказал, как правильно использовать поведенческие и алгоритмические особенности рынка гостиничных услуг.

© Мослента

Так, специалист отметил, что недельный цикл спроса формируется из привычек двух основных групп — деловых и отдыхающих путешественников. Деловые гости чаще приезжают в начале недели и остаются до середины или конца рабочей смены, поэтому бизнес-отели в городах нацелены на заполнение номеров с понедельника по четверг. Отдыхающие же стремятся в уикенд, поэтому курортные и загородные гостиницы традиционно дорожают с пятницы по воскресенье, особенно если отель рассчитан на семейный отдых или короткие выезды.

"Эти паттерны приводят к тому, что цены на один и тот же номер могут меняться в пределах недели сильнее, чем между соседними месяцами в межсезонье. Если понимать, когда именно наплыв гостей достигает пика в конкретном сегменте, можно выбирать оптимальные дни для брони — либо заранее, либо в последний момент"

Для городской гостиницы пик спроса — будние дни, особенно вторник и среда, когда проходят деловые встречи и конференции. В такие дни менеджеры нередко держат высокие тарифы, так как вероятность заполнения велика, и алгоритмы распределяют доступные номера по более высокой цене. Наоборот, ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье часто оказываются дешевле в городских отелях, потому что туристы уезжают, а деловые поездки приостанавливаются.

"Если ваша цель — сэкономить на проживании в городе, стоит рассмотреть заезды на уикенд или бронирование в середине недели с опцией гибкой отмены. Последний пункт необходим, поскольку иногда появляются специальные «короткие» предложения за день до заезда, когда отель стремится сократить пустующие комнаты"

При этом в отличие от городских гостиниц, курорты дорожают в выходные: пятница и суббота — дни, когда семьи и пары выезжают на отдых. Поэтому для загородных комплексов «высоким сезоном» можно считать каждую неделю уикенд, а не только летние месяцы. Так, если планируется короткая поездка, выгоднее искать свободные места в середине недели, когда спрос падает, а отели предлагают скидки для заполнения номера.

"Однако бывают и исключения: во время массовых мероприятий, спортивных соревнований или фестивалей дни, которые обычно дешевле, внезапно дорожают. Иногда середина недели может оказаться дороже ожидаемого из‑за профессиональных съездов или каких-то корпоративных событий"

Отложенные бронирования и «раннее» бронирование имеют разные логики в зависимости от цели поездки. Для туристических направлений, где спрос сконцентрирован в уикенд, разумно брать номер за 1-2 дня до заезда — отели часто снижают цену, чтобы заполнить оставшиеся места. Но надо помнить, что это и определенный риск, особенно в праздничные даты. Для деловой поездки лучше фиксировать номер заранее, но обращать внимание на день недели бронирования: иногда выгоднее оформлять подтверждение в начале недели, когда менеджеры обновляют корпоративные квоты и видят свободные блоки.

Если же важна экономия, следует попробовать комбинировать подходы: мониторить тарифы за несколько недель, ставить ценовые оповещения и ждать снижения в будние вечера, а затем бронировать с опцией бесплатной отмены. Часто выгодные предложения появляются в среду-четверг вечером, когда алгоритмы перераспределяют оставшиеся номера под будущее заполнение.

Ранее Гажиенко рассказал, когда выгодно покупать авиабилеты.