Мошенники стали использовать новую схему для обмана туристов

Мошенники внедряют новую схему обмана граждан, представляясь сотрудниками отдела контроля аэропортов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Мошенники представляются сотрудниками аэропортов и сообщают личные данные гражданина, совершавшего перелет из-за границы", - рассказал собеседник агентства. Они вводят человека в заблуждение, сообщая, что он не заполнил миграционную карту по прилете, а затем просят сообщить пришедший в СМС код якобы инспектору. После этого в ход идут обычные стандартные схемы хищения денег.

В правоохранительных органах также отметили, что миграционную карту заполняют только иностранцы, россиянам этого не требуется.