Российским туристам рассказали, где и как работают карты «Мир»

Туристы из России, использующие карты «Мир», имеют возможность совершать финансовые операции лишь в ограниченном числе стран. По данным «Московского комсомольца», полноценное использование карт, включая оплату покупок и снятие наличных, доступно в Беларуси, Абхазии и на Кубе.

В ряде государств, таких как Армения, Азербайджан, Вьетнам, Казахстан, Таджикистан и Турция, применение карт «Мир» сопряжено с определенными ограничениями. В этих странах лишь некоторые финансовые учреждения, банкоматы и торговые точки поддерживают данный платежный инструмент. Однако в Киргизии и Турции российские путешественники могут осуществлять оплату с помощью QR-кодов.

В Мьянме, Лаосе и Венесуэле карты «Мир» принимаются с существенными ограничениями. Платежи возможны только в некоторых отелях и популярных туристических местах.

В перспективе планируется расширение географии использования российских карт за счет Омана, Таиланда и Сербии. Однако конкретные сроки реализации этих планов пока остаются неопределенными.

