В Мьянму без визы: что нужно знать туристам?

27 января начнет действовать безвизовый режим между Россией и Мьянмой. О том, что посмотреть в Мьянме и какие правила необходимо соблюдать в этой стране, в интервью MIR24.TV рассказали эксперты туристической отрасли.

«Мьянма многонациональное государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом, и Таиландом. Уникальные достопримечательности сочетают архитектуру множества этнических направлений и синтез культур Китая и Индии.

«Мьянма (бывшая Бирма) страна золотых куполов, медитирующих монахов и легендарных закатов над вековыми храмами. Это не просто точка на карте это настоящее погружение в другой ритм жизни: здесь каждый рассвет словно живопись, а каждый закат маленький ритуал встречи с красотой. Однако путешествие сюда требует особой подготовки и уважительного отношения к местным реалиям.

Что обязательно нужно увидеть?

Юлия Майфатова составила список достопримечательностей Мьянмы.

Баган храмовая равнина из фантазии сказочника. Древний город, усеянный тысячами ступ и пагод, поистине магическое место. Поднявшись на вершину одной из пагод на рассвете, вы увидите море тумана и силуэты древних башен, словно купающихся в облаках. Полет на воздушном шаре над Баганом одна из самых впечатляющих туристических «фишек страны.

Янгон экзотическая гармония старого и нового. Бывшая столица Мьянмы это смесь колониальной архитектуры, шумных рынков и душевных кафе. Впечатление дополнит посещение Шведагон-пагоды золотой «жемчужины буддизма, сияющей на холме над городом. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова.

Мандалай культурное сердце Бирмы. Здесь стоит посетить древние королевские дворцы, хранящие дух прошлых эпох. И гулять по мосту У-Бейн самому длинному и самому старому мосту из тикового дерева в мире. Лучше погулять по нему на закате, когда удивительная конструкция моста отражается в спокойной воде.

Озеро Инле плавучие сады и уникальная жизнь на воде. На Инле вас удивят рыбаки-«гребцы на одной ноге, плавучие рынки и деревни на воде. Это очень красивое и спокойное место, идеальное для неспешного путешествия и фотографирования.

Пляжи и джунгли. Если тянет к морю направляйтесь на Нгапали или Чаунгта, где золотой песок, прозрачные воды и почти пустые пляжи. Любителям природы и гор можно отправиться к тропам вокруг Хпа-ана с его пещерами и живописными видами.

Что важно знать туристу?

Рекомендациями для туристов, которые впервые едут в Мьянму, поделились экспертытуристической отрасли Юлия Майфатова и Светлана Качевская.

Как попасть в Мьянму в 2026 году? С 27 января 2026 года вступает в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Мьянмой. Это означает, что граждане России могут въезжать в Мьянму без визы и находиться там до 30 дней. Главное, чтобы целью визита был именно туризм или краткосрочный отдых. Для работы, учебы или постоянного проживания необходимо оформлять визу.

Въезжать в страну без визы можно несколько раз. Но суммарный срок пребывания с туристическими целями не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Въезд возможен через международные аэропорты (Янгон, Мандалай, Нейпьидо) и иногда через другие пункты. Правила могут меняться, поэтому проверяйте их перед поездкой.

Ваш загранпаспорт должен быть действительным еще минимум 6 месяцев после предполагаемой даты окончания путешествия и иметь свободную страницу. Лучше иметь с собой обратный билет и подтверждение брони отеля.

Для въезда в страну потребуется также медицинская страховка (с покрытием СОVID-19). Ее можно купить в Мьянме.

Лучшее время для поездки. С ноября по февраль здесь сухой сезон без изнуряющих дождей, при этом не слишком жарко, солнечно, а воздух свеж и комфортен для прогулок по городским достопримечательностям и путешествий на природе. Если хочется пляжного отдыха и жаркого солнца, то подойдут конец февраля, март и начало апреля.

Деньги. Валюта страны — мьянманский кьят (MMK). Но оптимально для туриста иметь при себе доллары. Центральный банк страны работает над увеличением числа точек приема карт российской платежной системы «МИР и обсуждает возможность установки банкоматов для выдачи наличных денег. Но пока карты «МИР принимают не везде и ограниченно, поэтому лучше иметь с собой валюту.

Местные традиции и этикет. Мьянма страна с глубокой буддийской духовностью. Проявлять уважение к местным традициям не просто рекомендация, а часть культурного кода.

Дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты, это требование касается и женщин, и мужчин. Нельзя носить открытые майки, топы с глубокими вырезами, шорты и короткие юбки, одежду с оскорбительными надписями или изображениями. Обувь: перед входом в основное здание храма ее нужно обязательно снимать. Внутри храма нужно говорить тихо, не смеяться и не включать музыку, телефон перевести в беззвучный режим. Если хочется сделать фото, нужно уточнить у работников храма, можно ли снимать. В некоторых местах фотографировать запрещено.

Безопасность. Внутриполитическая ситуация в Мьянме остается сложной: в разных регионах страны возможны конфликты и нестабильность. Могут сохраняться ограничения для посещения некоторых зон из-за безопасности, поэтому уточняйте список разрешенных для туристов зон у местных туроператоров и на сайте МИД перед выездом в путешествие.

Необходимо соблюдать местные законы. Быть готовыми к ограничениям и правилам поведения (закрытая одежда, уважение к традициям).