Новые правила: когда ребенку нужен загранпаспорт

Новые правила выезда детей за границу вступают в силу 20 января 2026 года. Теперь в ряд республик ближнего зарубежья россиян младше 14 лет не пустят по свидетельству о рождении. В каких случаях не обойтись без загранпаспорта для ребенка, можно ли вернуть деньги в случае срыва поездки из-за неполного пакета документов и о чем важно помнить, путешествуя с детьми, — в материале «Газеты.Ru».

Новые правила пересечения границы для детей: каких стран они касаются

20 января 2026 года вступают в силу изменения в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Теперь для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан, Киргизию ребенку понадобится загранпаспорт.

При этом взрослые граждане РФ благодаря международным соглашениям по-прежнему могут посещать эти страны по внутренним паспортам. Новые нормы затрагивают граждан младше 14 лет, которые ранее пересекали границу по свидетельству о рождении.

Как пояснили в пограничной службе ФСБ России, свидетельство о рождении исключено из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане РФ (не достигшие 14-летнего возраста) могут выезжать из Российской Федерации и въезжать в страну. Теперь несовершеннолетние россияне младше 14 лет смогут ездить в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию только при наличии собственного заграничного паспорта либо по небиометрическому заграничному паспорту родителей, в который в надлежащем порядке внесены сведения о детях.

Изменения в закон о порядке пересечения границы детьми до 14 лет введены в первую очередь для стандартизации правил и повышения безопасности, отметила в беседе с «Газетой.Ru» организатор авторских путешествий Ирэн ТурПобег.

Свидетельство о рождении не имеет фотографии и затрудняет идентификацию пограничными службами, что делает проверку личности ненадежной. Предполагается, что нововведения будут способствовать устранению рисков незаконного вывоза несовершеннолетних граждан нашей страны за границу путем использования чужих или поддельных свидетельств о рождении. Ирэн ТурПобег организатор авторских путешествий

Что делать, если поездка уже запланирована

Если поездка по указанным направлениям началась до 20 января, ребенок все еще может пересечь границу по свидетельству и вернуться по этому же документу, пояснила Ирэн ТурПобег.

«Однако важно учесть, что с этой даты в российских консульских учреждениях на территории указанных стран отменяется возможность оформления свидетельства на въезд в РФ взамен свидетельства о рождении, в случае если оно было утрачено, пришло в негодность или ребенок достиг возраста 14 лет в период пребывания за рубежом. Поэтому, если вы выезжаете из России до 20 января со свидетельством, а возвращаетесь позднее этой даты, важно не потерять документ во избежание больших сложностей», — рекомендовала турэксперт.

Если выезд запланирован после 20 января, загранпаспорт для ребенка обязателен. Без него в пересечении границы будет отказано.

Турагенты должны были об этом уведомлять, информирование клиентов о подобных нюансах — это стандартный пункт в договоре, добавила Ирэн ТурПобег.

Если поездка планировалась самостоятельно, а загранпаспорт ребенку не был оформлен, нужно перенести ее даты до момента получения документа.

Какие документы нужны для поездки за границу с ребенком

Теперь при планировании поездки с детьми ключевой шаг — заблаговременно оформить ребенку загранпаспорт. Процесс занимает минимум месяц. Поэтому сначала получите документ и только потом приступайте к бронированию тура.

Заявление на получение загранпаспорта можно подать через «Госуслуги», в любом центре «Мои Документы» (МФЦ), территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России, а также в консульских учреждениях за рубежом. Сделать это может только законный представитель: один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Если у ребенка уже есть загранпаспорт, не забудьте взять его с собой.

«Важно отметить, что хотя свидетельство о рождении больше не является основным документом для въезда в перечисленные страны, оно все же может понадобиться на границе для подтверждения родства, особенно если выезд из страны осуществляется только с одним из родителей и если у ребенка и родителя разные фамилии», — подчеркнула Ирэн ТурПобег.

Кроме того, такой документ пригодится при заселении в отели, обращении в медицинские учреждения или в других нестандартных ситуациях.

Можно ли вернуть деньги за несостоявшуюся поездку с детьми?

Вопрос о возврате средств в ситуации, когда туриста с детьми не пропустили через границу из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта, в большинстве случаев решается не в пользу туриста, рассказал «Газете.Ru» адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона» Артем Багдасарян.

С точки зрения закона, обязанность иметь действительные документы для выезда за границу лежит именно на туристе, а не на туроператоре или турагентстве. Это прямо следует из норм законодательства о туристской деятельности и правил пересечения государственной границы РФ. Если поездка сорвалась из-за отсутствия необходимых документов, такая ситуация квалифицируется как невозможность исполнения договора по вине туриста, а не из-за недостатков туристического продукта. Артем Багдасарян адвокат коллегии адвокатов «Диктатура закона»

Таким образом, если турист не знал об изменениях правил и приобрел путевку, но на границе его не пропустили с детьми, формальных оснований требовать полного возврата стоимости тура, как правило, нет. Туроператор вправе удержать фактически понесенные расходы — стоимость перелета, бронирования отеля, трансферов и иных услуг.

«Полный возврат возможен лишь в исключительных случаях — например, если будет доказано, что турагент ввел туриста в заблуждение, прямо заверив, что загранпаспорт ребенку не требуется», — пояснил Артем Багдасарян.

При этом турист вправе:

требовать подтверждение и обоснование удержанных сумм;

проверять, действительно ли расходы были понесены;

в отдельных случаях оспаривать размер удержаний в судебном порядке, если они явно несоразмерны.

Советы юриста для тех, кто выезжает за границу с детьми

Адвокат Артем Багдасарян в беседе с «Газетой.Ru» дал несколько рекомендации при планировании поездок за границу с детьми.