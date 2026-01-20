Почему стандартной туристической страховки может не хватить

История россиянки, попавшей в кому в Египте и оказавшейся перед лицом многомиллионных счетов за лечение и эвакуацию, вскрыла системную проблему. Многие туристы, выезжая за рубеж, недооценивают риски и приобретают страховки с минимальным покрытием, что в критической ситуации может привести к финансовой катастрофе. Эксперты в сфере туризма и страхования объясняют, как правильно выбирать полис и на что обращать особое внимание.

Как поясняет основатель турагентства и онлайн-школы туризма Анна Фарахова, любой пакетный тур включает стандартный медицинский полис. Его покрытие обычно составляет 30 000 - 50 000 условных единиц (у.е.) и включает не только лечение, но и транспортные расходы. Это означает, что страховая обязана возместить стоимость обратного билета, если состояние здоровья не позволяет им воспользоваться. Крупные страховщики прямо указывают в правилах покрытие расходов на транспортировку или проезд к месту жительства после лечения или карантина.

Среди главных ловушек стандартной страховки - слишком низкий лимит. Если расходы на лечение и эвакуацию превысят установленную сумму (например, те же 30 000-50 000 у.е.), все сверхлимитные траты лягут на плечи самого туриста или его родных.

Кроме того, большинство базовых полисов исключают расходы на лечение обострений хронических болезней. Если у туриста на отдыхе случится гипертонический криз или приступ астмы, диагностированные как проявление хронического заболевания, страховая компания вправе отказать в выплате.

Профессор Надежда Капустина подчеркивает драматический разрыв между стандартным покрытием и реальной стоимостью помощи.

"Стоимость транспортировки пациента в коме на специализированном авиатранспорте с реанимационной бригадой может составлять 100-200 тысяч долларов и более. Стандартные полисы с покрытием в 13-15 тысяч долларов не спасают в такой ситуации", - констатирует она.

Эксперты рекомендуют туристам адекватно оценивать риски и повышать лимит при выборе полиса медстрахования. Перед поездкой, особенно в страны с дорогой медициной (США, Канада, Япония, страны ЕС), выбирайте расширенные программы страхования с покрытием от 100 000 у.е. и выше. Да, такой полис стоит в 2-3 раза дороже, но только он способен покрыть длительную реанимацию, сложную операцию или дорогостоящую санитарную эвакуацию.

Страхуйте хронические заболевания. При наличии любых диагнозов из "хронического" списка обязательно приобретайте полис с соответствующей опцией.

В экстренной ситуации действуйте немедленно. Свяжитесь со страховой компанией, чтобы выяснить остаток лимита и согласовать действия.

Обратитесь в консульский отдел посольства РФ. Дипломаты могут помочь в переговорах с клиникой и подсказать варианты репатриации.

Рассмотрите вариант привлечения специализированных компаний по медицинской эвакуации, которые могут предложить более оптимальные по цене решения, чем прямые услуги клиники.

Экономия в несколько тысяч рублей на страховке при покупке тура - это прямой риск оказаться в ситуации, где счет за спасение жизни будет исчисляться миллионами. Ответственный подход к страхованию - это не формальность, а критически важная часть подготовки к любой заграничной поездке. Особенно это касается туристов старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.