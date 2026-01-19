В какие дни недели лучше отправляться в поездку на машине

Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич рассказал, в какие дни недели лучше всего отправляться в путешествие на машине.

© globallookpress

В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что начало поездки в понедельник — четверг позволит сэкономить при движении по платным трассам.

«Например, если ехать из Санкт-Петербурга к Чёрному морю, то проезд по платным дорогам в понедельник — четверг обойдётся в 10 924 рубля в одну сторону, а кто едет в выходные, тот заплатит 12 644 рубля», — сказал Гайдукевич.

По словам специалиста, также следует проезжать крупные населённые пункты, где могут быть пробки, рано утром или ночью.

