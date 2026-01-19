Может ли турист получить несколько выплат по одному страховому случаю

Можно ли получить выплаты сразу по нескольким туристическим страховкам – такой вопрос поступил в редакцию TourDom.ru после того, как стало известно о россиянине, оформившем 60 полисов и взыскавшем с каждой страховой компании деньги за одну и ту же травму.

Как оказалось, в случае с аналогичными договорами в сфере туризма получить деньги на руки не так просто.

«Если страховка предполагает оплату медицинской помощи или компенсацию затрат, то больше, чем турист потратил, он не получит», – пояснила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева уточнила, что, отправляясь в путешествие, действительно можно приобрести несколько полисов, но нужно иметь в виду: базовая страховка предусматривает, как правило, именно расходы на лечение и транспортировку клиента, а также на возвращение тела на родину в случае смерти.

Если наступает страховой случай, организацией обычно занимаются те, к кому обратились в первую очередь. Остальные участвуют в оплате либо в равных долях, либо пропорционально стоимости полиса – об этом страховщики договариваются между собой. Возможен и вариант, когда по счетам сначала платит одна компания, а если страховая сумма заканчивается – другая. Но это сложная и неудобная схема, так как иногда приходится менять клинику и заново начинать диалог с перевозчиками. Поэтому при наличии нескольких полисов об этом следует известить первую же компанию, в которую обращается клиент, чтобы страховщики скоординировали действия. При этом ни клиент, ни его родственники (в случае летального исхода) деньги на руки в большинстве случаев не получают.

Однако турист может оформить расширенную страховку, которая, помимо всего вышеперечисленного, предусматривает дополнительные риски, например получение травмы, инвалидности или смерть в результате несчастного случая. Тогда – если это произойдет – выплаты обязаны сделать все, у кого будет приобретен подобный полис.

