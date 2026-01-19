Кого накажут за продажу тура с неклассифицированным отелем

Турагенты интересуются, грозит ли им наказание за бронирование гостиниц и прочих средств размещения, которые не состоят в соответствующем реестре. «Есть ли ответственность, если туроператор включил такой объект в тур, а турагент, соответственно, его продал?» – уточняет вопрос участница сообщества профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0». Проблема особенно актуальна, учитывая, что с 1 марта вступают в силу новые «Правила предоставления гостиничных услуг». Они прямо запрещают заселять туристов в неклассифицированные средства размещения.

© tourdom.ru

По словам экспертов, турагентам на этот счет переживать не стоит: по действующему законодательству отвечать за содержание турпродукта, включая выбор гостиницы, должен туроператор (это прямо следует из ст. 9 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ»).

«Ответственность турагента ограничена корректным оформлением договора и передачей информации туристу», – напомнил руководитель юридического отдела компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”» Вадим Погорелов.

Что касается запрета, вступающего в силу 1 марта, то он адресован самим отелям как исполнителям услуг. При этом распределение ответственности между туроператором и турагентом принципиально не меняется: первый по-прежнему отвечает перед туристом, а штрафовать за работу без классификации планируется гостиницы.

Однако здесь, как отмечает Вадим Погорелов, турагенту важно помнить: если он проигнорировал отсутствие необходимой информации, в том числе о реестровом номере и ссылки на реестровую запись, то его могут за это наказать.

Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно проверять все данные о бронируемых услугах, а также запрашивать необходимые разъяснения у туроператора, если они отсутствуют. Можно также получать письменные гарантии, что все объекты включены в реестр, – этого будет достаточно для защиты своих интересов.

Ранее мы написали об отношении отельеров к финальной версии «Правил предоставления гостиничных услуг». Они считают критическим отказ Правительства РФ внести в документ возможность гостиниц устанавливать невозвратные тарифы.