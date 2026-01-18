Россиянка провела отпуск во Франции и раскрыла способы сэкономить

Российская тревел-блогерша провела двухнедельный отпуск во Франции и раскрыла стоимость путешествия и способы сэкономить. Советами она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что они с мужем отдыхали неделю в Нормандии и неделю — во французских Альпах у подножия Монблана. Поездка состоялась в сентябре 2025 года и обошлась паре в 7,4 тысячи евро (около 680 тысяч рублей) на двоих.

«Много? Много. Впечатления — бесценны! Не жалею ни об одном евро», — призналась россиянка.

Она также отметила, что авиабилеты можно было бы купить дешевле, если бы получилось подстроить отпуск под ценовой календарь. Кроме того, есть вариант добраться из Санкт-Петербурга до Парижа по более низким ценам с пересадками в Ереване или Баку.

Чтобы сэкономить на проживании, следует бронировать отели без завтраков и на окраинах, добавила блогерша. Кроме того, желающим бюджетно отдохнуть туристам она посоветовала покупать еду в супермаркетах и есть в номере.