Путешественников предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники активизировали схему с фиктивными предложениями о совместных поездках в отдалённые населённые пункты, рассказали в управлении МВД России по борьбе с киберпреступностью.

«В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдалённых или труднодоступных населённых пунктов», — сообщили в ведомстве.

После отклика потенциальной жертвы аферисты переводят диалог в мессенджер и под видом бронирования места отправляют фишинговую ссылку.

Правоохранители рекомендуют планировать поездки заранее и пользоваться только услугами официальных перевозчиков.

Россиян также предупредили, как мошенники используют платные опросы в сети.