Путешественников предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в чатах по поиску попутчиков
Мошенники активизировали схему с фиктивными предложениями о совместных поездках в отдалённые населённые пункты, рассказали в управлении МВД России по борьбе с киберпреступностью.
«В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдалённых или труднодоступных населённых пунктов», — сообщили в ведомстве.
После отклика потенциальной жертвы аферисты переводят диалог в мессенджер и под видом бронирования места отправляют фишинговую ссылку.
Правоохранители рекомендуют планировать поездки заранее и пользоваться только услугами официальных перевозчиков.
Россиян также предупредили, как мошенники используют платные опросы в сети.