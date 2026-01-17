В РСТ рассказали, как бороться с «кражами личностей туристов»

Вице-президент РСТ Георгий Мохов в эфире НСН заметил, что для того, чтобы туристические поездки были безопаснее, следует приобретать услуги у лицензированных туроператоров и в официальных сервисах бронирования.

Чаще всего злоумышленники, которые крадут личности туристов, распространяют их персональные данными через мессенджеры, чтобы продавать туристические услуги или прокат транспорта, но обычно такая афера длится недолго, так как пострадавшие обращаются в полицию, и аккаунты мошенников блокируют. Об этом в беседе с НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов.

Ранее СМИ писали, что россияне стали массово жаловаться на новую схему мошенничества при бронировании жилья в Таиланде. По данным Telegram-канала «Baza», аферисты используют краденые личности туристов. Издание писало, что путешественники также жалуются на аналогичную махинацию при попытке арендовать жилье во Вьетнаме, Франции, Италии и Индонезии.

Известно, что туристы отправляют свои паспортные данные и предоплату якобы менеджерам, занимающимся бронированием жилья за границей, а те потом перестают выходить на связь и используют личности россиян для обмана других отдыхающих. Мохов подтвердил, что в последнее время все чаще встречаются подобные схемы по обману путешественников.

«Криминальные случаи, связанные с использованием украденных паспортов или действий под чужим именем, в последнее время действительно фиксируются все чаще. Как правило, речь идет о несанкционированном обмене персональными данными через мессенджеры, чаты и тематические группы в социальных сетях, где распространяются фотографии паспортов или их реквизиты, самими пользователями. Используя такие данные, злоумышленники от чужого имени предлагают туристические услуги, экскурсии, аренду жилья или прокат транспортных средств. В большинстве случаев подобные схемы носят краткосрочный характер и рассчитаны на быстрое завоевание доверия и оперативное получение оплаты. Длительное использование чужого имени или документов встречается значительно реже, поскольку пострадавшие, как правило, обращаются в правоохранительные органы, после чего мошеннические аккаунты блокируются», - сообщил он.

Между тем, вице-президент РСТ объяснил, как бороться с подобными схемами.

«Наиболее эффективным механизмом защиты для потребителей остается приобретение туристических и сопутствующих услуг через лицензированных туроператоров и официальные сервисы бронирования, которые обладают всеми необходимыми юридическими признаками — заключением договора, выставлением счета, наличием страхового покрытия и иной правовой ответственностью. Самостоятельный поиск услуг через неофициальные каналы существенно повышает риск столкновения с мошенническими схемами», - заключил собеседник НСН.

Ранее генеральный директор «Tez Tour» Воскан Арзуманов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что российские туристы все чаще выбирают для поездок в азиатском и ближневосточном направлении безвизовые и безопасные страны.