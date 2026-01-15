Что туристам нужно знать перед поездкой в Южную Корею

Правила въезда в Южную Корею в 2026 году: нужна ли виза, какие документы собирать, сколько времени можно находиться
Южная Корея — одна из самых популярных азиатских стран у российских туристов. В 2024 году ее посетили более 200 тысяч россиян, и это при том, что прямого авиасообщения с Кореей нет. Туристов привлекает безвизовый въезд, возможность находиться в стране до 90 дней и, конечно, сама культура Кореи, ее история и еда. «Лента.ру» рассказывает о правилах въезда в Южную Корею в 2026 году.
Документы для въезда в Южную Корею
Виза в Южную Корею россиянам не нужна — но только если они приезжают на срок до 90 дней в течение шести месяцев. При этом непрерывно находиться на территории страны можно не более 60 дней.
Въезжать в Южную Корею нужно по заграничному паспорту. Он должен действовать не менее шести месяцев с момента прибытия в страну.
Медицинская страховка для посещения страны не нужна, но эксперты по туризму советуют оформить полис, чтобы в случае необходимости получить лечение и избежать высоких трат на медпомощь.
Взрослым гражданам перед поездкой в Южную Корею нужно получить специальное разрешение — K-ETA.
Как получить разрешение на въезд
K-ETA — электронное разрешение на поездку в Корею для граждан, у которых есть право на въезд без визы. Оформлять его нужно не всем: только взрослым с 18 до 64 лет.
Детям и пенсионерам K-ETA не требуется
Также получать разрешение не нужно транзитным пассажирам, которые при пересечении границы не проходят контроль, дипломатам и членам экипажей кораблей и самолетов.
Как получить K-ETA для въезда в Южную Корею
Тем, кто планирует поездку в страну, лучше озаботиться вопросом получения K-ETA заранее: заявку обычно подают не менее чем за трое суток до вылета. Но туристов предупреждают, что обработка может занять больше времени, потому с заполнением анкеты лучше не затягивать.
Заполнить анкету нужно на официальном сайте k-eta.go.kr на английском языке. Ввести надо следующие данные:
- ФИО, данные заграничного паспорта.
- Номер телефона, адрес электронной почты.
- Цель поездки из России в Корею.
- Адрес проживания в стране (предполагаемый), номер телефона. Это может быть, например, адрес отеля, друга или родственника.
- Данные о других путешествиях человека, в том числе в Южную Корею (даты, названия городов, которые посетили), указание количества стран, где побывал турист.
- Информация о трудоустройстве человека: данные о месте работы, название компании с указанием адреса и ежемесячного дохода.
После оформления на том же сайте нужно оплатить сбор — 10 тысяч вон или семь долларов США (примерно 500 рублей). Для этого нужна карта иностранного банка, поскольку карты, выпущенные в России, за границей сегодня не принимаются. У нее должна быть функция 3DS Secure, которая позволяет подтвердить платеж через SMS-сообщение.
Также для проведения платежа россиянам может понадобиться зарубежный IP-адрес. В качестве валюты оплаты можно выбрать местную — например, дирхамы, если карта выпущена в ОАЭ.
Кроме того, подать заявку Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и во Владивостоке (сразу два агентства).
Сколько действует K-ETA
Электронное разрешение для въезда в Южную Корею заграничного паспорта.
Согласно правилам въезда, по действующим картам приезжать в страну можно несколько раз. Новое разрешение оформлять не нужно.
Важный момент: наличие разрешения не гарантирует человеку въезда в страну. Окончательное решение всегда принимают сотрудники пограничной службы
Чтобы повысить свои шансы, можно придерживаться следующих советов:
- Вылетать из России и возвращаться в нее же.
- Заранее купить обратные билеты и забронировать номер в отеле. Либо быть готовым назвать адрес родственников или друзей, у которых собираетесь жить. В случае, если планируете поездки в разные города, лучше сразу распечатать все билеты и бронирования.
- Составить план поездки с указанием мест, которые хотите посетить. Его также можно показать пограничникам.
- Спокойно отвечать на все вопросы сотрудников — распечатки показывать при необходимости. У большинства туристов их не спрашивают.
В закрытых Telegram-чатах приводятся истории, когда путешественников не пустили в Южную Корею и развернули домой прямо в аэропорту. Иногда это касается и россиян — но, как правило, тех, кто путешествует по Азии и совмещает в одной поездке несколько стран. Прилетают они обычно не из России, а например из Вьетнама.
Строгие меры направлены на борьбу с нелегалами: миграционная служба выявляет людей, которые притворяются туристами, но по факту летят в Южную Корею работать. И занимаются при этом незаконной деятельностью — например, консумацией в ночных клубах, то есть разводят выпивших туристов на деньги.
Кому нужна виза в Южную Корею
Безвизовый въезд не дает разрешения на работу и учебу в Южной Корее.
Так что если путешественник хочет пробыть в стране до 90 дней непрерывно, он может оформить:
- С-3-1 — краткосрочную визу. Может быть обыкновенной или для проведения свадьбы. Во втором случае получить визу могут иностранцы, которые желают посетить церемонию, но только если жених или невеста (или они оба) — граждане Кореи.
- С-3-3 — визу для лечения. Получить ее могут пациенты, которые приглашены для лечения в конкретные медицинские организации, а также их сопровождающие (супруг или прямые родственники). Список медучреждений определяет местный Минздрав.
- С-3-4 — деловую визу. Получить ее могут участники конференций, аналитики и другие специалисты, в том числе приехавшие в рамках командировок. Главное, чтобы их целью не было извлечение прибыли.
- С-3-9 — туристическую визу. Оформить ее могут туристы, которые хотят отдохнуть в Южной Корее.
- С-4-5 — визу для краткосрочного сотрудничества. Получить ее могут люди, которые заключили с местной фирмой контракт на оплачиваемое сотрудничество, которое продлиться менее 90 дней.
Если же человек планирует задержаться в стране дольше, в том числе для работы или учебы, ему потребуется одна из долгосрочных виз. В их числе:
- D-2 — учебная виза. Получить ее могут люди, у которых есть разрешение на поступление в высшее учебное заведение. Она же нужна студентам по обмену.
- D-4-1 — виза для прохождения курсов языка. Положена тем, кто получил разрешение на поступление для изучения корейского языка в организацию при университете в Южной Корее.
- D-9 — виза для торговли и управления. Нужна тем, кто планирует заниматься деятельностью в сферах кораблестроения, передовых технологий, а также производства или установки оборудования.
- F-3 — виза для сопровождения. Получить ее могут дети до 18 лет и супруги обладателей визы D-9.
- F-1-5 — виза на посещение для членов семьи брачного иммигранта с целью совместного проживания. Получить ее могут родители и другие родственники иностранца, который состоит в браке с гражданином Южной Кореи.
- F-6 — брачная виза. Ее дают иностранцам, которые заключили брак с гражданином страны и прожили на территории Южной Кореи долгое время.
Россияне могут получить визу в Южную Корею в консульском отделе посольства в Москве или в консульствах в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, Иркутске.
Комплект документов Pony Express. Нужно оплатить визовый сбор — 50 долларов США.
Важно: в консульствах принимают только наличные деньги
Заявка рассматривается в течение двух недель, готовность можно проверить на сайте посольства Южной Кореи.
Какие банковские карты работают в Южной Корее
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с «Лентой.ру» посоветовала россиянам, которые планируют поездку в Южную Корею, брать с собой наличные доллары. В стране принимают валюту как старого, так и нового образца. Местная валюта — южнокорейская вона. Один доллар равен примерно 1470 вон по курсу на начало 2026 года.
Также можно оформить на месте платежную карту для туристов Wowpass. Стоимость выпуска — пять тысяч вон (около 350 рублей), для покупки потребуется заграничный паспорт, карты продаются в аэропорту, метро и отелях Елена Шелехова руководитель пресс-службы OneTwoTrip
Приобретенную карту Wowpass нужно зарегистрировать через мобильное приложение, после чего ей можно оплачивать любые покупки и поездки на транспорте. В день можно потратить до двух миллионов вон (около 108 тысяч рублей).
Российские банковские карты в Южной Корее не принимаются из-за санкций
Но можно использовать карты, выпущенные в странах СНГ — например, Казахстане и Белоруссии.
Как попасть в Южную Корею из России
Сейчас между Россией и Южной Кореей нет прямого авиасообщения — его Сеул можно с пересадками — в Ташкенте или Пекине.
Минимальное время в пути из Москвы — 10 часов 45 минут. Стоимость билета в одну сторону зимой 2026 года начинается от 24 тысяч рублей, летом — дороже.
Почему Южная Корея популярна у россиян
Южная Корея в последние годы пользуется все большей популярностью среди россиян из-за экономического подъема и интереса к местной поп-культуре. В 2025 году, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), Южная Корея вошла в топ-10 (восьмое место) самых популярных направлений заграничного отдыха у российских путешественников. Более того, страна занимает 14-ю строчку в рейтинге индекса развития туризма ВЭФ.
Популярность Южной Кореи среди туристов — это не мимолетная мода. Это результат умелого сочетания традиций, инноваций, культурного богатства и высокого уровня сервиса. Именно этот комплекс факторов и делает страну одним из наиболее желанных направлений для путешественников, готовых открывать для себя новые горизонты Дарья Шулик PR-менеджер компании «Авито Путешествия»
По данным отельных бронирований, в 2024 году доля Южной Кореи составила 2 процента от всех зарубежных заказов, что почти вдвое больше, чем в 2023-м, отметила Елена Шелехова. Наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются Сеул, Пусан, Чеджу.
Поселиться в трехзвездочной гостинице в Сеуле неподалеку от центра будет стоить от 5 тысяч рублей в сутки
«Южная Корея славится своей богатой и уникальной культурой, которая сочетает древние традиции с современными тенденциями. Путешественники могут найти в стране развлечения на любой вкус: от популярной музыки и фильмов до фестивалей, fashion-показов и шопинга. К тому же здесь хорошо развит общественный транспорт, что позволяет путешественникам легко перемещаться между достопримечательностями. Кроме того, Южная Корея считается одним из самых безопасных туристических направлений», — уточнила Елена Шелехова.
Что нужно знать перед посещением Южной Кореи
По словам Дарьи Шулик, перед поездкой в азиатскую страну россиянам нужно знать и учитывать несколько важных моментов:
- Часовой пояс в Южной Корее GMT +9. Это значит, что местное время опережает московское на шесть часов.
- Климат в стране — умеренный муссонный. Наиболее благоприятная погода бывает весной и осенью. Летом температура достигает плюс 35 градусов, во время муссонного сезона (июнь-июль) бывают частые и сильные дожди. Зимой — до минус 10 градусов, возможны редкие снегопады.
- В стране практически невозможно приобрести лекарства без рецепта врача. Потому лучше брать с собой аптечку со всем необходимым.
- В местных ресторанах не любят «баловства» с палочками для еды. Если вы проткнете ими продукт — повар или официант может счесть это за оскорбление.
- В стране не принято оставлять чаевые официантам. У них весьма неплохие зарплаты, и этим жестом можно обидеть персонал.
- При общении в Южной Корее важно учитывать культурные нюансы, касающиеся жестов. Например, если вы попытаетесь подозвать человека движением ладони вверх, это будет воспринято как грубость, так как этот жест используется исключительно для подзыва собак. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, используйте жест с ладонью, развернутой вниз.
- В Южную Корею запрещено привозить мясо и мясную продукцию, а также свежие фрукты.
- Если планируете ездить на метро или автобусе, можно купить карту T-Money. Она позволяет оплачивать проезд по всей стране со скидкой 100 вон (7 рублей).
- В конце января — начале февраля в Южной Корее отмечается самый важный праздник — Соллаль, он же лунный Новый год. Его празднуют три дня, это время корейцы проводят в кругу семьи, совершая традиционные поклонения старшим. По этой причине в Соллаль на улицах не бывает массовых гуляний.
- Самое живописное время в Южной Корее наступает в начале апреля, когда страну окутывает цветение сакуры. На острове Чеджудо это событие отмечают масштабными уличными фестивалями с живой музыкой, танцевальными представлениями, творческими мастер-классами и другими развлекательными мероприятиями. В Сеуле полюбоваться нежными цветами сакуры можно в парках Еыйдо и Намсан.