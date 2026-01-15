Что туристам нужно знать перед поездкой в Южную Корею

Южная Корея — одна из самых популярных азиатских стран у российских туристов. В 2024 году ее посетили более 200 тысяч россиян, и это при том, что прямого авиасообщения с Кореей нет. Туристов привлекает безвизовый въезд, возможность находиться в стране до 90 дней и, конечно, сама культура Кореи, ее история и еда. «Лента.ру» рассказывает о правилах въезда в Южную Корею в 2026 году.

Документы для въезда в Южную Корею

Виза в Южную Корею россиянам не нужна — но только если они приезжают на срок до 90 дней в течение шести месяцев. При этом непрерывно находиться на территории страны можно не более 60 дней.

Въезжать в Южную Корею нужно по заграничному паспорту. Он должен действовать не менее шести месяцев с момента прибытия в страну.

Медицинская страховка для посещения страны не нужна, но эксперты по туризму советуют оформить полис, чтобы в случае необходимости получить лечение и избежать высоких трат на медпомощь.

Взрослым гражданам перед поездкой в Южную Корею нужно получить специальное разрешение — K-ETA.

Как получить разрешение на въезд

K-ETA — электронное разрешение на поездку в Корею для граждан, у которых есть право на въезд без визы. Оформлять его нужно не всем: только взрослым с 18 до 64 лет.

Детям и пенсионерам K-ETA не требуется

Также получать разрешение не нужно транзитным пассажирам, которые при пересечении границы не проходят контроль, дипломатам и членам экипажей кораблей и самолетов.

Как получить K-ETA для въезда в Южную Корею

Тем, кто планирует поездку в страну, лучше озаботиться вопросом получения K-ETA заранее: заявку обычно подают не менее чем за трое суток до вылета. Но туристов предупреждают, что обработка может занять больше времени, потому с заполнением анкеты лучше не затягивать.

Заполнить анкету нужно на официальном сайте k-eta.go.kr на английском языке. Ввести надо следующие данные:

ФИО, данные заграничного паспорта.

Номер телефона, адрес электронной почты.

Цель поездки из России в Корею.

Адрес проживания в стране (предполагаемый), номер телефона. Это может быть, например, адрес отеля, друга или родственника.

Данные о других путешествиях человека, в том числе в Южную Корею (даты, названия городов, которые посетили), указание количества стран, где побывал турист.

Информация о трудоустройстве человека: данные о месте работы, название компании с указанием адреса и ежемесячного дохода.

После оформления на том же сайте нужно оплатить сбор — 10 тысяч вон или семь долларов США (примерно 500 рублей). Для этого нужна карта иностранного банка, поскольку карты, выпущенные в России, за границей сегодня не принимаются. У нее должна быть функция 3DS Secure, которая позволяет подтвердить платеж через SMS-сообщение.

Также для проведения платежа россиянам может понадобиться зарубежный IP-адрес. В качестве валюты оплаты можно выбрать местную — например, дирхамы, если карта выпущена в ОАЭ.

Кроме того, подать заявку можно через визовые центры в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и во Владивостоке.

Сколько действует K-ETA

Электронное разрешение для въезда в Южную Корею заграничного паспорта.

Согласно правилам въезда, по действующим картам приезжать в страну можно несколько раз. Новое разрешение оформлять не нужно.

Важный момент: наличие разрешения не гарантирует человеку въезда в страну. Окончательное решение всегда принимают сотрудники пограничной службы

Чтобы повысить свои шансы, можно придерживаться следующих советов:

Вылетать из России и возвращаться в нее же.

Заранее купить обратные билеты и забронировать номер в отеле. Либо быть готовым назвать адрес родственников или друзей, у которых собираетесь жить. В случае, если планируете поездки в разные города, лучше сразу распечатать все билеты и бронирования.

Составить план поездки с указанием мест, которые хотите посетить. Его также можно показать пограничникам.

Спокойно отвечать на все вопросы сотрудников — распечатки показывать при необходимости. У большинства туристов их не спрашивают.

В закрытых Telegram-чатах приводятся истории, когда путешественников не пустили в Южную Корею и развернули домой прямо в аэропорту. Иногда это касается и россиян — но, как правило, тех, кто путешествует по Азии и совмещает в одной поездке несколько стран. Прилетают они обычно не из России, а например из Вьетнама.

Строгие меры направлены на борьбу с нелегалами: миграционная служба выявляет людей, которые притворяются туристами, но по факту летят в Южную Корею работать. И занимаются при этом незаконной деятельностью — например, консумацией в ночных клубах, то есть разводят выпивших туристов на деньги.

Кому нужна виза в Южную Корею

Безвизовый въезд не дает разрешения на работу и учебу в Южной Корее.

Так что если путешественник хочет пробыть в стране до 90 дней непрерывно, он может оформить:

С-3-1 — краткосрочную визу. Может быть обыкновенной или для проведения свадьбы. Во втором случае получить визу могут иностранцы, которые желают посетить церемонию, но только если жених или невеста (или они оба) — граждане Кореи.

С-3-3 — визу для лечения. Получить ее могут пациенты, которые приглашены для лечения в конкретные медицинские организации, а также их сопровождающие (супруг или прямые родственники). Список медучреждений определяет местный Минздрав.

С-3-4 — деловую визу. Получить ее могут участники конференций, аналитики и другие специалисты, в том числе приехавшие в рамках командировок. Главное, чтобы их целью не было извлечение прибыли.

С-3-9 — туристическую визу. Оформить ее могут туристы, которые хотят отдохнуть в Южной Корее.

С-4-5 — визу для краткосрочного сотрудничества. Получить ее могут люди, которые заключили с местной фирмой контракт на оплачиваемое сотрудничество, которое продлиться менее 90 дней.

Если же человек планирует задержаться в стране дольше, в том числе для работы или учебы, ему потребуется одна из долгосрочных виз. В их числе:

D-2 — учебная виза. Получить ее могут люди, у которых есть разрешение на поступление в высшее учебное заведение. Она же нужна студентам по обмену.

D-4-1 — виза для прохождения курсов языка. Положена тем, кто получил разрешение на поступление для изучения корейского языка в организацию при университете в Южной Корее.

D-9 — виза для торговли и управления. Нужна тем, кто планирует заниматься деятельностью в сферах кораблестроения, передовых технологий, а также производства или установки оборудования.

F-3 — виза для сопровождения. Получить ее могут дети до 18 лет и супруги обладателей визы D-9.

F-1-5 — виза на посещение для членов семьи брачного иммигранта с целью совместного проживания. Получить ее могут родители и другие родственники иностранца, который состоит в браке с гражданином Южной Кореи.

F-6 — брачная виза. Ее дают иностранцам, которые заключили брак с гражданином страны и прожили на территории Южной Кореи долгое время.

Россияне могут получить визу в Южную Корею в консульском отделе посольства в Москве или в консульствах в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, Иркутске.

Комплект документов Pony Express. Нужно оплатить визовый сбор — 50 долларов США.

Важно: в консульствах принимают только наличные деньги

Заявка рассматривается в течение двух недель, готовность можно проверить на сайте посольства Южной Кореи.

Какие банковские карты работают в Южной Корее

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с «Лентой.ру» посоветовала россиянам, которые планируют поездку в Южную Корею, брать с собой наличные доллары. В стране принимают валюту как старого, так и нового образца. Местная валюта — южнокорейская вона. Один доллар равен примерно 1470 вон по курсу на начало 2026 года.

Также можно оформить на месте платежную карту для туристов Wowpass. Стоимость выпуска — пять тысяч вон (около 350 рублей), для покупки потребуется заграничный паспорт, карты продаются в аэропорту, метро и отелях Елена Шелехова руководитель пресс-службы OneTwoTrip

Приобретенную карту Wowpass нужно зарегистрировать через мобильное приложение, после чего ей можно оплачивать любые покупки и поездки на транспорте. В день можно потратить до двух миллионов вон (около 108 тысяч рублей).

Российские банковские карты в Южной Корее не принимаются из-за санкций

Но можно использовать карты, выпущенные в странах СНГ — например, Казахстане и Белоруссии.

Как попасть в Южную Корею из России

Сейчас между Россией и Южной Кореей нет прямого авиасообщения — его приостановили в 2022 году. Добраться до Сеула можно с пересадками — в Ташкенте или Пекине.

Минимальное время в пути из Москвы — 10 часов 45 минут. Стоимость билета в одну сторону зимой 2026 года начинается от 24 тысяч рублей, летом — дороже.

Почему Южная Корея популярна у россиян

Южная Корея в последние годы пользуется все большей популярностью среди россиян из-за экономического подъема и интереса к местной поп-культуре. В 2025 году, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), Южная Корея вошла в топ-10 (восьмое место) самых популярных направлений заграничного отдыха у российских путешественников. Более того, страна занимает 14-ю строчку в рейтинге индекса развития туризма ВЭФ.

Популярность Южной Кореи среди туристов — это не мимолетная мода. Это результат умелого сочетания традиций, инноваций, культурного богатства и высокого уровня сервиса. Именно этот комплекс факторов и делает страну одним из наиболее желанных направлений для путешественников, готовых открывать для себя новые горизонты Дарья Шулик PR-менеджер компании «Авито Путешествия»

По данным отельных бронирований, в 2024 году доля Южной Кореи составила 2 процента от всех зарубежных заказов, что почти вдвое больше, чем в 2023-м, отметила Елена Шелехова. Наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются Сеул, Пусан, Чеджу.

Поселиться в трехзвездочной гостинице в Сеуле неподалеку от центра будет стоить от 5 тысяч рублей в сутки

«Южная Корея славится своей богатой и уникальной культурой, которая сочетает древние традиции с современными тенденциями. Путешественники могут найти в стране развлечения на любой вкус: от популярной музыки и фильмов до фестивалей, fashion-показов и шопинга. К тому же здесь хорошо развит общественный транспорт, что позволяет путешественникам легко перемещаться между достопримечательностями. Кроме того, Южная Корея считается одним из самых безопасных туристических направлений», — уточнила Елена Шелехова.

Что нужно знать перед посещением Южной Кореи

По словам Дарьи Шулик, перед поездкой в азиатскую страну россиянам нужно знать и учитывать несколько важных моментов: