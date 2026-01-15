Путешественница назвала наиболее удачные стойки для регистрации в аэропорту

Российская путешественница Александра Коновалова назвала наиболее удачные стойки для регистрации в аэропорту. Этим и другими советами для комфортного перелета она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она прочитала, что люди чаще всего по инерции выбирают левую или центральную очереди в аэропорту. Якобы поэтому стоит выбирать самые правые стойки. Тревел-блогерша решила проверить эту информацию.

«Хитрость оказалась рабочей! Это особенно ценно после ночных перелетов, когда хочется как можно быстрее выйти из аэропорта и поехать в отель», — поделилась опытом Коновалова.

Кроме того, опытная путешественница рекомендовала россиянам регистрироваться на рейс онлайн в числе первых. При путешествии вдвоем она посоветовала покупать место у окна и у прохода. По ее словам, сиденье посередине в таком случае с большей вероятностью не выкупят.

Ранее издание PYOK раскрыло одну из самых раздражающих бортпроводников привычек пассажиров. Так, члены экипажа не любят, когда люди кладут куртки и пальто на верхние полки для багажа.