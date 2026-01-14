Родителям дали советы, как грамотно организовать путешествие с ребенком

Подготовка к поездке с ребенком — это, прежде всего, история про реалистичные ожидания. Сразу определитесь с форматом отдыха, который посилен всей семье: если это первый выезд, а ребенку еще нет 3 лет, лучше выбирать одно место проживания без сложной логистики и частых переездов. Советами о том, как организовать путешествие с ребенком, с «Газетой.Ru» поделилась Анастасия Грошева, бизнес-партнер службы поддержки Авитo Путешествий.

© РИА Новости

«Обязательно должен быть план Б. У детей только формируется иммунитет, и иногда они могут заболеть. Поэтому лучше брать возвратные билеты, выбирать жилье с максимально длительной бесплатной отменой бронирования, а билеты на мероприятия и активности покупать ближе к дате поездки, когда уже понятно, что все складывается по плану. Если же речь о редких и ажиотажных событиях, на которые билеты расходятся заранее, — их можно купить, а при необходимости сдать», — посоветовала она.

Полезно заранее обсудить с ребенком, что именно ждет в дороге и на месте. Дошкольникам помогает простое проговаривание маршрута, так снижается тревога перед неизвестностью. Школьникам и подросткам можно дать чуть больше участия: показать карту, вместе выбрать локации, которые обязательно хотите посетить, посмотреть видео в интернете, если эти места имеют историческую и культурную ценность. Это создает ощущение сопричастности и постепенно учит ребенка планировать отдых осознанно. Для детей до трех лет можно выбрать один яркий объект по интересам и построить ожидания вокруг него: мы едем смотреть большую ламу или купаться в море.

«С ребенком обычно удобнее не отель, а посуточная квартира или загородный дом. Комфортнее варианты с полноценной кухней, где легко приготовить еду, стиральной машиной и несколькими комнатами: ребенок сможет лечь спать вовремя, а родители — полноценно провести оставшуюся часть вечера вместе. Обратите внимание на транспортную доступность и центральное положение. Это не только про удобные поездки на общественном транспорте, но и про возможность быстро устроить "пит-стоп" между активностями. Если ребенок устал, всегда можно оперативно быстро вернуться домой, чтобы пообедать отдохнуть, поспать. И после продолжить двигаться по программе. Если ребенок дошкольного возраста, низкий этаж, наличие лифта и удобного входа без лестниц тоже имеют значение», — сказала эксперт.

Для дошкольника важно, насколько предсказуемо он будет себя чувствовать в новой обстановке. Создать комфортную обстановку можно с помощью конкретных вещей. Взять с собой решения для нормального сна: компактные блэкаут-шторы на липучках, установить приложение с белым шумом (начинать использовать за несколько дней до поездки, чтобы ребенок привык), не забыть любимую игрушку-сплюшку или пледик. Также положить в чемодан другие эмоциональные «якоря»: привычную кружку и тарелку, книжку.

«Программа отдыха с детьми редко похожа на взрослую: она подстраивается под возраст, режим и настроение ребенка. Это нормально, если вы не посмотрите все, что хотели. Гораздо важнее, чтобы поездка прошла без перегруза, тогда и вы полноценно отдохнете», — считает эксперт.

С детьми до 2 лет жизнь строится вокруг их режима. На первый план выходят сон, питание, комфорт, а в перерывами между ними встраиваются развлечения взрослых. Лучше выбирать короткие маршруты и спокойно относиться к тому, что вы посмотрите половину от той программы, которую бы запланировали в соло-путешествии.

С детьми 2–3 лет сложнее не физически, а эмоционально. У них нестабильное настроение, высокая чувствительность к переменам и усталости, «качели» в поведении. Здесь также лучше делать короткие активности, чередовать впечатления с передышками и, главное, не расстраиваться, если планы внезапно меняются.

С дошкольниками 3–6 лет появляется больше возможностей, но утомляемость еще довольно высокая. Дети быстро перегорают от большого количества впечатлений. Оптимально — одна главная активность в день и спокойные прогулки вокруг. Идеально, если часть программы превращается в игру: квесты, наблюдения, маленькие миссии, физические активности. В целом таким детям можно поручить роль помощника путешественника: они готовы брать на себя часть ответственности и играть в таком формате.

С детьми 6+ уже можно путешествовать почти как со взрослыми. Они выдерживают долгие прогулки, готовы к экскурсиям и насыщенным дням, но важно учитывать интересы ребенка. Часть программы должна быть про него: музеи с интерактивом, научные центры, активности на свежем воздухе, зоопарки, мастер-классы. Важно сделать ребенка полноценным соавтором, а не просто пассажиром. Давать выбирать интересные ему места, чередуя их с вашими желаниями. Особенно это касается подростков, которым важно видеть, что с их мнением считаются.