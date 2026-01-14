Если завтра не безвиз: как планировать поездки в Китай на осень

Российские туристы, привыкшие к безвизовому въезду в Китай, уже планируют поездки в эту страну на грядущую осень. И оттого у некоторых читаталей TourDom.ru возникают вопросы – а сколько дней можно находиться в стране, если въезжаешь в нее в конце действия безвиза, и нужно ли оформлять визу на срок с момента окончания упрощенного формата?

Напомним, КНР ввела его для граждан РФ с 15 сентября прошлого года. Без дополнительных документов в стране разрешено находиться до 30 дней. Безвиз действует в тестовом формате. И первоначальный срок, который утвержден властями Китая, – 1 год. То есть без дальнейших шагов от них все прекратится 14 сентября 2026 года.

До аналогичной даты установлен и упрощенный въезд в РФ для гостей из Китая. Многие эксперты уверены, что документы просто пролонгируют, ведь положительный эффект видят обе стороны. Но даже если этого не произойдет, тем российским туристам, которые уже сейчас бронируют билеты или проживание в отелях Китая, не о чем беспокоиться.

«До окончания периода действия они могут по тем же правилам въезжать в страну и находиться в ней в пределах установленного срока в 30 дней. Если вдруг такое произойдет, что визы вернут, то на туристов, которые заехали по упрощенному порядку и будут выезжать позже, изменения не повлияют. На них распространяются правила, которые были актуальными в момент въезда», – объяснил руководитель китайского направления PAC Group Денис Полушин.

Об аналогичных правилах редакцию заверили и в туроператоре China Travel. Причем наш собеседник уверен: ясность по поводу дальнейших перспектив безвиза внесут заблаговременно. «Если вдруг не продлят, то об этом сообщат приблизительно за месяц, чтобы люди смогли оформить визы, но я думаю, этого не случится», – говорит председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров.

