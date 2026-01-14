В РСТ назвали самую распространенную схему обмана при бронировании туров

Чаты и закрытые группы в мессенджерах входят в число самых популярных площадок для мошенников. Участники таких сообществ некоторое время создают видимость работы, а затем, собрав крупные суммы, прекращают контакты с клиентами, рассказал РИА «Новости» вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохов.

Он рекомендовал проверять сведения о контрагентах в федеральных реестрах туроператоров и турагентов, заключать официальные договоры и перечислять деньги на расчетные счета организаций, а не на личные банковские карты. Особое внимание, по словам Мохова, надо уделять предложениям с большим дисконтом: если цена ниже рынка на 20–30%, это повод для сомнений. Ежегодно фиксируется несколько инцидентов, которые доходят до возбуждения уголовных дел судебных разбирательств.