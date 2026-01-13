У россиян появился еще один способ проверить ограничения на выезд за границу

Россияне получили новый способ проверить наличие ограничений на выезд за рубеж. На портале Госуслуг начал работать федеральный реестр, содержащий данные о злостных неплательщиках алиментов. Информация стала доступной для всех пользователей портала.

Попадание в реестр обусловлено строгими критериями: в него включаются лишь те должники, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату либо объявлены в федеральный розыск службой судебных приставов. Для осуществления проверки потребуются полные фамилия, имя, отчество и дата рождения человека.

Как пояснили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП), запуск сервиса направлен на повышение мотивации граждан к погашению алиментной задолженности. Ресурс позволит, в частности, оценивать финансовую добросовестность человека при заключении различных сделок и, как ожидается, станет дополнительным стимулом для исполнения обязательств.

Актуальные данные реестра свидетельствуют о положительной динамике. По состоянию на декабрь 2025 года в списке числилось 302,9 тыс. человек, что почти на 6 тыс. меньше, чем в ноябре того же года, когда на учете состояло 309 тыс. должников.