Как правильно оформить выезд с ребенком за границу в 2026 году

В профессиональном сообществе «Курилка ТурДома 2.0» разгорелась дискуссия по поводу выезда за границу детей с одним родителем. Началось с вопроса, нужно ли при поездке в Египет переводить на английский язык нотариально заверенное согласие на выезд ребенка со стороны второго родителя. Продолжилось обсуждением моментов, когда вообще необходим подобный документ. Редакция TourDom.ru разобралась в нюансах.

© tourdom.ru

Главный принцип: согласие понадобится, если ребенок едет за границу без законного представителя — родителя, усыновителя, опекуна или попечителя. Например, с бабушкой, тренером или учителем. И неважно куда — в Египет или другую страну, поскольку проверяют документ российские пограничники. «Если ребенок летит без родителей, часто спрашивают. Прямая обязанность турагента об этом уведомить сопровождающих ребенка», — напомнила одна из участниц дискуссии.

Если ребенок покидает Россию с одним законным представителем, от второго не нужно получать согласие. При этом не имеет значения, вместе ли супруги или брак расторгнут. В такой ситуации помешать ребенку выехать за границу способен лишь запрет, наложенный отцом или матерью, уточнила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Что касается перевода согласия на выезд ребенка на английский язык, то он может потребоваться для оформления некоторых виз, в том числе шенгенских (это лучше уточнить непосредственно в консульствах). «Согласно действующему российскому законодательству при выезде несовершеннолетнего за пределы РФ требуется нотариальное согласие на русском языке, перевод не требуется. Cведений о том, что при въезде в какие-либо страны требуется согласие и его перевод, у меня нет», – прокомментировал юрист Игорь Косицын.

Хотя, как отмечают турагенты, были случаи, когда отсутствие перевода становилось помехой и для въезда. «Перевод согласия нужен для поездки. Правда, его очень редко проверяют: за всю мою историю туров в Шенгенские страны, только один раз отказались выпускать маму с ребенком из Греции в Турцию без нотариального согласия на английском языке. После этого мои туристы летают только с переводами – ну его, так стрессовать», – поделилась опытом турагент.

Вывод: для путешествия по странам Шенгенской зоны такой документ лучше всего иметь. Шансы, что согласие на выезд ребенка попросят предъявить, как показывает практика, невелики, но они есть. «Эти вопросы регулируются иностранными государствами самостоятельно, поэтому универсального правила нет», — отмечает Мария Чапиковская.

Ранее мы написали, что депутаты Госдумы предложили оформлять согласие на выезд ребенка за границу через Госуслуги.