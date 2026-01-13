Международная гостиничная сеть будет регистрировать гостей через MAX

Международная гостиничная сеть начала тестировать в МАХ сервис предварительного оформления документов для заселения. Об этом рассказали в пресс-службе мессенджера.

© Российская Газета

После бронирования номера на сайте достаточно зайти в чат-бот отеля в мессенджере и дать согласие на обработку данных. Сейчас сервис доступен только в одном отеле в Москве, но в дальнейшем будет масштабирован на всю сеть. Для регистрации в отеле Radisson Blu Ленинский проспект с помощью мессенджера необходимо забронировать номер на сайте отеля. За несколько дней до заселения на электронную почту пользователя придет ссылка на онлайн-регистрацию в чат-боте отеля в МАХ.

Далее в чат-боте останется выполнить три шага: нажать кнопку "Предоставить данные" и дать согласие в "Госуслугах" - бот сам перенаправит пользователя. Далее нужно вернуться на сайт отеля - анкета будет заполнена автоматически, а потом нажать кнопку "Отправить" - после этого регистрация будет завершена.

В октябре стало известно, что пользователи мессенджера могут создать Цифровой ID по упрощенной схеме. Для доступа к сервису достаточно иметь водительское удостоверение в приложении "Госуслуг". С его помощью можно подтверждать личность при покупке товаров 18+.