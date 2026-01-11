Россиянам разъяснили права и обязанности в сфере туристических услуг

В период зимних каникул спрос на туристические поездки возрастает. Чтобы долгожданное путешествие не было испорчено неприятными сюрпризами, в Роспотребнадзоре рассказали о тонкостях взаимодействия с турфирмами.

© РИА Новости

Прежде чем отправиться в путешествие, важно знать, что ваша безопасность напрямую зависит от того, насколько хорошо вас проинформировал организатор поездки. Турфирма обязана предоставить полные данные при заключении договора, в том числе о характеристиках турпродукта, полной стоимости услуг и лицах, предоставивших эти услуги. Также туроператор или турагент обязан информировать вас о самостоятельной оплате допуслуг, не включенных в пакет, о возможных рисках и мерах предосторожности для обеспечения безопасности.

Перед покупкой тура необходимо убедиться, что продавец включен в реестр туроператоров. Если вы покупаете тур через агента, у вас есть право потребовать копию его договора с туроператором.

Договор на оказание туристических услуг заключается исключительно в письменной форме в двух экземплярах. В документе должны быть четко прописаны итоговая цена и описание услуг, права и обязанности сторон, порядок подачи претензий со стороны туриста.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору несет туроператор. В таком случае турист имеет право в течение 20 дней после окончания действия договора подать претензию, которая рассматривается 10 дней.

Если турист нашел недостатки в услуге, он может потребовать ее бесплатное устранение, возмещение расходов или снижение цены услуги. Также у него есть право отказаться от договора и потребовать возмещение убытков или выплаты неустойки в случае неустранения недостатков в установленный срок.

Кроме того, вы можете отказаться от путешествия в любое время до исполнения договора. В числе таких причин – обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью. Туроператор обязан вернуть всю внесенную сумму. В остальных случаях при расторжении договора туристу возвращаются деньги за вычетом фактически понесенных расходов туроператора или турагента.