Когда дальневосточникам нельзя брать отпуска, если они планируют поездку в Китай

Близость Китая, открытые границы, огромное количество интересных и красивых мест – все это привлекает дальневосточников в соседнюю страну. Теперь, когда для пересечения границы не нужна даже виза, поездки в КНР для многих жителей ДФО будут происходить все чаще. Однако не стоит забывать о некоторых датах, в которые в Китае и на границе с ним лучше не оказываться, – дни национальных праздников и выходных.

Почему в дни праздников в Китай лучше не ездить

Китайцы славятся своей работоспособностью и трудоголизмом. Так думают и их работодатели: отпуска в Поднебесной – дело редкое. Так как работяги почти не имеют отпусков, единственный шанс для них отдохнуть, попутешествовать и увидеться с семьями – национальные праздники.

Несколько раз в году во всем Китае объявляют длинные выходные. Люди разъезжаются по всей стране или следуют за границу. Все и одновременно. На дорогах происходит коллапс, билеты на поезда, самолеты, места в отелях раскупают. В популярных местах отдыха и развлечений просто невероятные очереди.

Именно поэтому перед тем, как планировать отпуск в Китае, стоит свериться с его календарем.

Когда в Китае выходные в 2026 году

Ближайший крупный и важный праздник, который будет отмечать весь Китай, – Праздник весны, или китайский Новый год. Он состоится 15 февраля, а выходные продлятся с 15 по 23 февраля. Не стоит в это время посещать страну – придется провести вечность в очередях и пробках.

В начале апреля в Китае также состоится важный для местных жителей праздник – Цинмин (день поминовения усопших). Выходных будет три: с 4 по 6 апреля.

День труда состоится 1 мая, а отдыхать китайцы будут в связи с этим пять дней, до 5 мая.

В конце июня будет еще один любимый народом праздник – драконьих лодок. Страна отдыхает три дня: с 19 по 21 июня.

В конце сентября китайцы отмечают Праздник середины осени. В этом году на него выделили три выходных – с 25 по 27 сентября.

И, наконец, еще один важнейший для страны праздник, Национальный день, будут отмечать неделю: с 1 по 7 октября.

