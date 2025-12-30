Безвиз для россиян: полный список стран, куда можно поехать без визы

Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы
Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?
В 2025-2026 годах граждане России могут посещать более 110 стран без предварительного оформления визы или с получением визы по прибытии. Условия въезда в разные государства существенно различаются: от полного безвизового режима до необходимости получить электронное разрешение или визу в аэропорту. Сроки разрешенного пребывания варьируются от 14 дней до одного года.
Общие условия безвизового въезда
- Безвизовый режим позволяет въезжать в страну без предварительного получения визы в консульстве.
- Как правило, разрешены туристические, деловые и частные поездки.
- Для работы, учебы или долгосрочного проживания потребуется оформление соответствующей визы.
Типичные требования для безвизового въезда:
Загранпаспорт со сроком действия от 3 до 6 месяцев после даты выезда из страны (требования различаются). Обратные билеты или билеты в третью страну. Подтверждение бронирования жилья (отель, апартаменты). Подтверждение финансовой обеспеченности (наличные деньги, выписка со счета). Медицинская страховка (обязательна в ряде стран).
Важно учитывать: российские банковские карты (Visa, Mastercard) не работают в большинстве зарубежных стран. Карты «Мир» принимаются ограниченно в некоторых государствах (Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Куба) и не во всех точках. Рекомендуется брать с собой наличные в долларах США или евро.
Страны СНГ и ближнее зарубежье
Наиболее простые условия въезда действуют для стран СНГ и постсоветского пространства. В некоторые из них можно въехать по внутреннему российскому паспорту.
Беларусь – без ограничений по сроку, въезд по российскому или загранпаспорту.
Казахстан – до 90 дней (30 дней без регистрации, далее возможно продление). Въезд по российскому или загранпаспорту.
Киргизия – до 30 дней без регистрации, с возможностью продления. При нахождении более 30 дней требуется регистрация в течение 5 рабочих дней.
Армения – до 180 дней без регистрации. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев.
Азербайджан – до 90 дней в течение года. Требуется регистрация в течение 15 дней с момента въезда.
Таджикистан – без ограничений по сроку. Регистрация обязательна при пребывании более 10 дней.
Узбекистан – до 60 дней без визы. Регистрация обязательна при пребывании более 15 дней (оформляется через сайт emehmon.uz, отель или миграционную службу).
Молдова – до 90 дней в течение 180 дней.
Грузия – до 365 дней (один год) без регистрации. Одно из самых продолжительных разрешений на безвизовое пребывание в мире. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев после планируемого выезда.
Европа
Выбор европейских стран с безвизовым режимом для россиян в 2025-2026 годах ограничен. Страны Шенгенской зоны и Евросоюза требуют получения визы.
Сербия – до 30 дней. Регистрация в полиции обязательна в течение 24 часов (если проживаете в отеле, регистрацию оформляет администрация). Возможно продление пребывания до 90 дней в местном отделении полиции. Прямые рейсы из Москвы, Санкт–Петербурга, Казани, Сочи.
Черногория – до 30 дней в туристический сезон. Регистрация обязательна в течение 24 часов. Прямых рейсов из России нет, добраться можно с пересадкой через Стамбул или Белград. Могут потребовать подтверждение брони отеля на весь срок поездки.
Босния и Герцеговина – до 30 дней. Для посещения необходима регистрация при длительном пребывании.
Северный Кипр – до 30 дней (признается только Турцией). Въезд возможен через Турцию самолетом или паромом. При въезде через Республику Кипр требуется национальная или шенгенская виза.
Турция – до 60 дней за один въезд, не более 90 дней в течение 180 дней. Возможно продление еще на 30 дней. Загранпаспорт со сроком действия не менее 4 месяцев. Прямые рейсы из многих городов России.
Азия
Азиатский регион предлагает наибольшее количество безвизовых направлений для россиян.
Таиланд – до 60 дней без визы с возможностью продления на 30 дней в иммиграционной службе. С 2025 года требуется оформление цифровой миграционной карты онлайн (thaievisa.go.th) за 3 дня до прибытия. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из Москвы.
Вьетнам – до 45 дней без визы, до 90 дней по электронной визе (e–visa). Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. В течение безвизового периода можно въезжать и выезжать неограниченное количество раз. Прямые рейсы из Москвы.
Индонезия (Бали) – виза по прибытии (VOA) на 30 дней за $35, с возможностью продления еще на 30 дней. Также доступна электронная виза (e–VOA). Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Могут потребовать обратные билеты.
Малайзия – до 30 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.
Филиппины – до 30 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.
Китай – до 30 дней без визы (с сентября 2025 года). Безвизовый режим действует при въезде с туристическими или деловыми целями. Ограничений по количеству въездов нет. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.
Гонконг (Китай) – до 14 дней без визы.
Макао (Китай) – до 30 дней без визы.
Монголия – до 30 дней без визы, не более 90 дней в течение 180 дней. Могут потребовать обратные билеты.
Мальдивы – до 90 дней, штамп по прибытии бесплатно. Требуются подтверждение проживания и обратные билеты.
Шри–Ланка – электронное разрешение (ETA) на 30 дней, оформляется онлайн или по прибытии.
Камбоджа – виза по прибытии на 30 дней.
Лаос – виза по прибытии на 30 дней.
Мьянма – до 30 дней без визы (режим периодически продлевается, уточняйте перед поездкой). Въезд через международные аэропорты Янгон, Нейпьидо, Мандалай.
Непал – виза по прибытии на срок до 90 дней.
Бруней – до 14 дней без визы.
Ближний Восток
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) – до 90 дней без визы, с возможностью продления. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из многих городов России.
Катар – до 90 дней без визы.
Оман – до 30 дней, виза по прибытии или электронная виза.
Бахрейн – до 14 дней, виза по прибытии (до 30 дней по многократной визе).
Иордания – до 30 дней, виза по прибытии или через Jordan Pass.
Ливан – до 30 дней без визы с возможностью продления. Если в паспорте есть отметки о посещении Израиля, во въезде могут отказать.
Израиль – до 90 дней в течение 180 дней. С 1 января 2025 года требуется электронное разрешение ETA–IL, оформляемое онлайн до поездки. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев. Прямые рейсы из Москвы.
Иран – до 15 дней для организованных туристических групп (не более 90 дней в течение 180 дней).
Саудовская Аравия – до 90 дней, электронная виза (e–visa).
Африка
Египет – виза по прибытии на 30 дней за $25. При прилете в Шарм–эш–Шейх можно получить бесплатный «синайский штамп» на 15 дней с ограничением передвижения территорией Синайского полуострова.
Тунис – до 90 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев.
Марокко – до 90 дней без визы. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев.
Маврикий – до 60 дней без визы. Требуются обратные билеты и подтверждение проживания.
Сейшельские острова – до 30 дней, штамп по прибытии бесплатно.
Танзания (включая Занзибар) – до 90 дней, виза по прибытии или электронная виза.
Кения – до 90 дней, электронное разрешение (eTA) оформляется на сайте etakenya.go.ke за $30.
Мадагаскар – до 90 дней, виза по прибытии или онлайн.
Намибия – до 90 дней без визы.
ЮАР – до 90 дней без визы.
Ботсвана – до 90 дней без визы.
Кабо-Верде – требуется онлайн–регистрация до въезда, виза по прибытии.
Латинская Америка и Карибский бассейн
Латинская Америка – один из наиболее лояльных регионов для российских туристов. В большинстве стран действует безвизовый режим на срок до 90 дней.
Аргентина – до 90 дней в течение 180 дней без визы.
Бразилия – до 90 дней в течение 180 дней без визы.
Чили – до 90 дней без визы.
Перу – до 90 дней без визы.
Колумбия – до 90 дней без визы, с возможностью продления.
Эквадор – до 90 дней без визы.
Боливия – до 90 дней без визы (условия периодически меняются).
Уругвай – до 90 дней без визы.
Парагвай – до 90 дней без визы.
Венесуэла – до 90 дней без визы.
Куба – до 90 дней, требуется заполнение миграционной карты (туристической карты). Карта приобретается в аэропорту или у авиакомпании.
Доминиканская Республика – до 30 дней при покупке туристической карты ($10) по прибытии.
Мексика – электронное разрешение, оформляется онлайн.
Панама – до 90 дней без визы.
Коста-Рика – до 90 дней без визы.
Никарагуа – до 90 дней без визы.
Гватемала – до 90 дней без визы.
Ямайка – до 30 дней без визы.
Багамские острова – до 90 дней без визы.
Барбадос – до 28 дней без визы.
Тринидад и Тобаго – до 90 дней без визы.
Океания
Фиджи – до 120 дней без визы.
Вануату – до 120 дней без визы.
Самоа – до 60 дней без визы.
Палау – до 30 дней, виза по прибытии.
Микронезия – до 30 дней без визы.
Страны с электронной визой (e–visa)
Ряд стран не предоставляет полностью безвизовый въезд, но позволяет оформить электронную визу онлайн без посещения консульства:
Индия – e-visa на 30 дней и более, стоимость от $10-25 (indianvisaonline.gov.in); Шри–Ланка – ETA на 30 дней; Австралия – электронная виза; Новая Зеландия – электронная виза; Камбоджа – e-visa на 30 дней.
Въезд по внутреннему паспорту РФ
В некоторые страны можно въехать по внутреннему российскому паспорту без загранпаспорта:
Беларусь – без ограничений; Казахстан – до 90 дней (при въезде самолетом); Киргизия – до 30 дней; Армения – до 180 дней (только при авиаперелете); Абхазия – без ограничений; Южная Осетия – без ограничений.
Практические рекомендации
Перед поездкой обязательно:
- Проверьте актуальные условия въезда на сайте Консульского информационного портала МИД России (kdmid.ru) или в консульстве страны назначения – правила могут меняться.
- Убедитесь, что срок действия загранпаспорта соответствует требованиям страны (обычно от 3 до 6 месяцев после даты выезда).
- Подготовьте необходимые документы: обратные билеты, бронь отеля, подтверждение финансовой обеспеченности.
- Оформите медицинскую страховку – она обязательна в ряде стран и рекомендуется в любом случае.
- Возьмите достаточное количество наличных денег в долларах или евро.
- При необходимости оформите электронное разрешение (ETA, e–visa) заблаговременно.
Распространенные причины отказа во въезде:
- Недостаточный срок действия паспорта.
- Отсутствие обратных билетов.
- Отсутствие подтверждения проживания.
- Недостаточное количество средств для пребывания.
- Просроченное или неоформленное электронное разрешение.