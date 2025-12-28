«Аптечка Деда Мороза»: что взять с собой в новогоднее путешествие

Встречать Новый год и отдыхать в праздничную декаду многие собираются не дома — едут на дачу, в пансионат, в гости к родным или просто в другой город. Чтобы отдых прошел удачно, важно взять все необходимое с собой. В том числе и аптечку. Что стоит захватить в путешествие, особенно если вы на несколько дней останетесь вдали от цивилизации, "Российской газете" рассказала заведующая централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ имени академика Петровского, врач-клинический фармаколог Любовь Селиванова.

«Сразу оговорюсь: лучшее решение — это обращение за медицинской помощью и прием препаратов согласно назначениям врача. Но если мы говорим об отдыхе вдали от цивилизации, а значит, и от медцентров, то в таких случаях действительно лучше иметь при себе ряд препаратов оперативной помощи. При этом помним, что у всех лекарств есть противопоказания и возможны побочные эффекты», — говорит доктор Селиванова.

1. Энтеросорбенты для желудка

«Если говорим о новогодних праздниках, одна из частых возможных проблем — нарушения пищеварения, которые могут настигнуть после обильных застолий. Многие годы классикой в аптечках был активированный уголь. Должна сказать, что его эффективность при банальном переедании или алкогольном отравлении крайне преувеличена, порой не выше плацебо. Действенен он только при очень раннем (в течение одного часа) приеме после перорального отравления некоторыми токсинами», — предупреждает Любовь Селиванова.

Более того, уголь может препятствовать всасыванию других лекарств и вызвать запор.

«Лучше иметь при себе энтеросорбенты нового поколения: это смекта (диосмектит) или энтеросгель (полиметилсилоксана полигидрат). Диосмектит эффективен и безопасен также для лечения острой диареи у взрослых и детей. Его механизм — не только сорбция, но и цитопротективное действие за счет стабилизации слизистого барьера», — отмечает эксперт.

2. Как избежать изжоги

Еще одна частая проблема после застолий — изжога. Что вообще происходит при приеме большого объема жирной, острой, кислой пищи и алкоголя? Алкоголь расслабляет нижний пищеводный сфинктер, жирная пища замедляет опорожнение желудка. Это приводит к массивному гастроэзофагеальному рефлюксу. На следующее утро желудок "воспален" от излишеств, а выработка кислоты может быть рефлекторно повышена.

Если чувство жжения появилось во время ужина или сразу после него, нужны средства, которые работают здесь и сейчас:

Антациды ("скорая помощь"): препараты типа Ренни, Маалокса, Алмагеля. Они химически нейтрализуют уже выделившуюся в желудок кислоту. Эффект быстрый (3-5 минут), но непродолжительный (1-2 часа).

Альгинаты ("барьерная защита"): Гевискон. Это препараты выбора при изжоге, особенно в положении лежа. Они создают гелевый "плот" на поверхности содержимого желудка, который физически не дает кислоте забрасываться в пищевод. Действуют дольше антацидов.

При этом доктор подчеркивает: лучшая "таблетка" от новогодней изжоги — это умеренность за столом.

3. Тяжесть в желудке

В таких случаях пациенты часто говорят "желудок встал". Человек понимает, что большой объем съеденной пищи никак не переработается организмом.

«В таких случаях можно принять панкреатические ферменты (панкреатин). Их эффективность при функциональной диспепсии, связанной с перееданием, подтверждается рандомизированными контролируемыми исследованиями. Например, исследование 2010 года показало значимое уменьшение симптомов тяжести и переполнения в желудке после приема высоких доз ферментов вместе с пищей», — советует Любовь Селиванова.

4. Похмелье

При похмелье в организме происходит обезвоживание, накапливаются кислые продукты распада алкоголя, возникает внутреннее "закисление" (ацидоз), образование токсичного ацетальдегида и системное воспаление (повышение цитокинов, например, IL-12).

Для ситуативного обезболивания (включая похмелье) в рамках ответственного самолечения действует принцип: использовать минимально эффективную дозу препарата с наиболее благоприятным профилем безопасности.

Парацетамол (Ацетаминофен): Может быть препаратом выбора от головной боли благодаря низкому риску гастротоксичности.

«Но должна предупредить: это самый опасный вариант при неправильном применении на фоне алкоголя. Механизм токсичности: алкоголь ускоряет работу печеночного фермента CYP2E1, который увеличивает превращение парацетамола в гепатотоксичный метаболит (N-ацетил-p-бензохинонимид). Одновременно алкоголь истощает запасы глутатиона — антиоксиданта, который этот метаболит обезвреживает. Как результат — массивный некроз гепатоцитов», — поясняет доктор Селиванова.

Критически важные правила

Абсолютный запрет на прием вместе с алкоголем (в течение ночи праздника).

Минимальный безопасный интервал после последней дозы алкоголя — 6 часов (а для полной безопасности лучше 8-10, особенно если выпито было много).

Строжайшее соблюдение дозировки: Максимальная разовая доза — 1000 мг, максимальная суточная — 3000 мг (а не 4000 мг!) для человека с фактором риска в виде алкоголя. Предпочтительно начать с 500 мг.

Не принимать, если есть факторы риска: хроническое употребление алкоголя, голодание, уже имеющиеся заболевания печени.

Альтернативы и стратегии безопасности

Ибупрофен/Напроксен (НПВС): Менее гепатотоксичны в данном контексте, но категорически раздражают слизистую желудка, которая и так воспалена на фоне алкоголя. Допустимый, но не идеальный вариант. Если принимать, то только минимальную дозу (ибупрофен 200 мг), строго после еды и не более 1-2 раз.

Аспирин: Из-за риска желудочных кровотечений и раздражающего действия — худший выбор.

Практический вывод: Если вы просыпаетесь с жуткой головной болью, алгоритм такой: Вспомнить, когда была последняя рюмка. Если прошло меньше 6 часов — использовать немедикаментозные методы. Если прошло >6 часов — можно принять 500 мг парацетамола, запивая большим количеством воды. Если есть боль в желудке — от парацетамола лучше отказаться в пользу осторожного приема ибупрофена после легкого завтрака.

«Самое безопасное решение для утра 1 января — иметь под рукой не анальгетики, а средства для регидратации (Регидрон) и сорбенты (Смекта), которые помогут организму быстрее вывести токсины и справиться с причиной головной боли. Анальгетик стоит рассматривать только как вспомогательное средство при сильной головной боли», — отмечает специалист.

5. Аллергия

Иногда праздничный стол — это еще и экзотические продукты, изобилие добавок и красителей в напитках. И как возможная реакция на это — аллергия. Хорошо иметь при себе антигистаминные препараты 2-го поколения: например, цетиризин, лоратадин, дезлоратадин. Они не вызывают сонливости (в отличие от супрастина), действуют 24 часа. Принять при первых признаках крапивницы, зуда, отека.

6. Пищевое отравление

Если вас настигли такие неприятные симптомы, как рвота или диарея, имейте ввиду, что эти состояния приводят к резкому и значительному обезвоживанию. Основа лечения последствий рвоты/диареи — восстановление водно-электролитного баланса.

ВОЗ рекомендует растворы для пероральной регидратации (РПР) со сниженной осмолярностью. Готовые пакетики (регидрон) или раствор собственного приготовления (3 г соли + 18 г сахара на 1 л воды) эффективно предотвращают дегидратацию.

Народные средства типа "рассола" от квашеной капусты или соленых огурцов не обеспечивают корректного соотношения электролитов.

Какие лекарства не нужны (и могут быть вредны)

«Напоследок упомяну препараты, которые точно в аптечке не нужны, это средства с недоказанной эффективностью. Корвалол/Валокордин: содержат фенобарбитал (барбитурат) в субтерапевтических дозах и синтетическое сердечное средство. Эффект — преимущественно седативный за счет фенобарбитала, но есть риск развития зависимости и синдрома отмены. Не имеют доказательной базы для лечения сердечных заболеваний, лишь "маскируют" симптомы. Комплексные "антипохмельные" средства: часто содержат кофеин, высокие дозы анальгетиков, витамины. Создают нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему, не устраняя причину состояния. Их эффективность не проверялась в качественных исследованиях», — говорит доктор Селиванова.