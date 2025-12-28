Испытание едой: как пережить самый длинный перелет из России и чем там кормят

ГлагоL

Прямой перелет из России на Кубу составляет 13 часов. Когда садишься в самолет, внутри поселяется философское спокойствие: теперь ты и эта железная машина — одно целое, и ближайшие полдня пути назад нет. Это, пожалуй, самый долгий прямой рейс, который сейчас возможен.

Как пережить самый длинный перелет из России и чем там кормят
© ГлагоL

На Кубу из нашей страны летает Boeing 777. Народу много, но пространства для коленей хватает, чтобы не чувствовать себя как оскорбленная креветка. Лайфхак: можно купить место с увеличенным шагом у аварийного выхода и три обычных рядом, подсказал в своем блоге путешественник Марк Еремин.

Летелось тихо и ровно. Единственный постоянный гул — это люди, которые встают размяться. У аварийных выходов они задерживаются, будто на экскурсии — поговорить и посмотреть в иллюминатор. С пледами и подушками вышла напряженка. Их выдали в первую очередь детям, и половина эконом-класса не досталось.

Кстати, развлечений на борту почти нет. Встроенные мониторы показывают лишь карту полета. Фильмы можно смотреть через бортовой Wi-Fi, но связь висит каждые 20 минут.

Но главный вопрос в таком перелете — еда. За 13 часов кормили два раза: вскоре после взлета и за три часа до приземления. Еда стала приятным сюрпризом. Горячее, салат, хлеб — ничего изысканного, но вполне съедобно. На обратном пути предложили «кубинское» меню, блюда которого оказались вполне съедобными.

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение 1 июля 2023. Первой на Остров Свободы начала летать авиакомпания «Россия». Затем чартерные рейсы открыл перевозчик Nordwind, компания летает в Варадеро и Кайя-Коко. Напомним, отмена перелетов была связана с закрытием воздушного пространства для российских самолетов из-за СВО. Тогда же были полностью прекращены трансатлантические рейсы.

В марте «ГлагоL» сообщал, что карты российской платёжной системы «Мир» начали принимать на Кубе. В местных банкоматах уже можно снимать наличные.