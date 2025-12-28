Как пережить самый длинный перелет из России и чем там кормят

Прямой перелет из России на Кубу составляет 13 часов. Когда садишься в самолет, внутри поселяется философское спокойствие: теперь ты и эта железная машина — одно целое, и ближайшие полдня пути назад нет. Это, пожалуй, самый долгий прямой рейс, который сейчас возможен.

На Кубу из нашей страны летает Boeing 777. Народу много, но пространства для коленей хватает, чтобы не чувствовать себя как оскорбленная креветка. Лайфхак: можно купить место с увеличенным шагом у аварийного выхода и три обычных рядом, подсказал в своем блоге путешественник Марк Еремин.

Летелось тихо и ровно. Единственный постоянный гул — это люди, которые встают размяться. У аварийных выходов они задерживаются, будто на экскурсии — поговорить и посмотреть в иллюминатор. С пледами и подушками вышла напряженка. Их выдали в первую очередь детям, и половина эконом-класса не досталось.

Кстати, развлечений на борту почти нет. Встроенные мониторы показывают лишь карту полета. Фильмы можно смотреть через бортовой Wi-Fi, но связь висит каждые 20 минут.

Но главный вопрос в таком перелете — еда. За 13 часов кормили два раза: вскоре после взлета и за три часа до приземления. Еда стала приятным сюрпризом. Горячее, салат, хлеб — ничего изысканного, но вполне съедобно. На обратном пути предложили «кубинское» меню, блюда которого оказались вполне съедобными.

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение 1 июля 2023. Первой на Остров Свободы начала летать авиакомпания «Россия». Затем чартерные рейсы открыл перевозчик Nordwind, компания летает в Варадеро и Кайя-Коко. Напомним, отмена перелетов была связана с закрытием воздушного пространства для российских самолетов из-за СВО. Тогда же были полностью прекращены трансатлантические рейсы.

В марте «ГлагоL» сообщал, что карты российской платёжной системы «Мир» начали принимать на Кубе. В местных банкоматах уже можно снимать наличные.