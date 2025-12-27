Как оформить загранпаспорт ребенку

С 20 января 2026 года в России въезд и выезд несовершеннолетних станет возможен только по заграничному паспорту, пересечь границу по свидетельству о рождении будет нельзя. Чтобы оформить ребенку загранпаспорт, необходимо заполнить заявление на Госуслугах, а затем отправиться в подразделение МВД с оригиналами документов, напомнил "РГ" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

С какого возраста ребенку можно получать загранпаспорт?

Как пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, получить загранпаспорт можно с момента рождения ребенка.

Сейчас в России можно оформить два вида загранпаспортов: нового образца, который еще называют биометрическим, сроком действия 10 лет; и старого образца — на пять лет.

Как следует из информации на сайте Госуслуг, для оформления биометрического загранпаспорта надо будет обязательно снять отпечатки пальцев, также он отличается размером госпошлины: шесть тысяч рублей для взрослых и детей от 14 лет и три тысячи рублей — для детей до 14 лет (для сравнения, госпошлина за загранпаспорт старого образца составляет две тысячи рублей для взрослых и детей от 14 лет и тысячу рублей — для детей до 14 лет).

Какие документы будут нужны?

Чтобы оформить загранпаспорт ребенку, вам понадобятся:

фото ребенка;

данные свидетельств о рождении детей до 14 лет (если документы иностранные, для загранпаспорта старого образца понадобятся фото или сканы свидетельств);

паспортные данные детей от 14 лет;

паспортные данные одного из родителей, усыновителя, опекуна или попечителя;

данные действующих загранпаспортов детей (при наличии);

данные свидетельств о рождении детей или документов, подтверждающих права усыновителя, опекуна или попечителя;

данные документов о смене ФИО детей (при наличии);

детям до 14 лет — данные свидетельств о регистрации детей по месту жительства, при наличии.

Где оформить загранпаспорт?

По словам Петра Щербаченко, подать документы на загранпаспорт для ребенка можно как на Госуслугах (при наличии подтвержденной учетной записи), так и в МФЦ (на загранпаспорт как старого, так и нового образца).

Также можно обратиться напрямую в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России. Однако в этом случае есть риск провести много времени в очередях.

Самый оптимальный способ — подать заявление на оформление загранпаспорта для ребенка через Госуслуги.

Как правило, срок оказания услуги составляет не более месяца, если документы подаются по месту прописки, если по месту фактического проживания — до трех месяцев, продолжает эксперт.

Когда подавать документы надо вместе с ребенком?

Как следует из информации на сайте Госуслуг, это зависит от того, сколько лет ребенку и какой паспорт оформляется:

до 14 лет, паспорт старого образца — подать документы и забрать паспорт можно без ребенка;

до 12 лет, паспорт нового образца — на подачу документов нужно идти с ребенком, чтобы сделали фото на паспорт, а вот забрать документ можно без него;

с 12 до 14 лет, паспорт нового образца — подавать документы и забирать паспорт нужно вместе с ребенком;

с 14 до 18 лет, паспорта старого и нового образцов: ребенок должен присутствовать при подаче и получении документов.

Порядок действий на Госуслугах

В первую очередь необходимо войти в свой личный кабинет на Госуслугах и заполнить заявление. В нем следует указать, что загранпаспорт оформляется ребенку такого-то возраста.

Далее выберите подразделение МВД, где будете оформлять загранпаспорт. Дождитесь, когда ваше заявление проверят. Обычно это занимает от 2 до 12 рабочих дней.

Затем надо оплатить госпошлину (детям до 14 лет — три тысячи рублей для загранпаспорта нового образца и тысячу рублей для загранпаспорта старого образца. Детям от 14 лет — шесть тысяч рублей для загранпаспорта нового образца и две тысячи рублей для загранпаспорта старого образца).

После проверки в личный кабинет придет приглашение. Получив его, отправляйтесь с ребенком в подразделение МВД с оригиналами документов.

Если вы выбрали загранпаспорт нового образца, то ребенка сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. Поэтому на подачу документов на биометрический паспорт обязательно нужно идти вместе с ребенком.

В течение месяца (если документы подаются по месту прописки) вам в личном кабинете придет уведомление о готовности загранпаспорта. Забрать готовый документ надо будет в подразделении МВД.