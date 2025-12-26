Как сэкономить на путешествиях в 2026 году

Снизить расходы на путешествия в 2026 году можно за счет раннего планирования, гибкости в датах и более внимательного подхода к основным статьям затрат — перелетам, жилью, питанию, транспорту и связи. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Лилия Буркина.

«Ключевым фактором экономии остается выбор времени поездки: путешествия в межсезонье позволяют сократить бюджет на 30–50% за счет более низких цен на билеты и размещение, а также отсутствия ажиотажа, характерного для праздничных и каникулярных периодов. При покупке авиабилетов наибольшую выгоду дает бронирование заранее и готовность сдвигать даты вылета и возвращения даже на один день — в этом случае стоимость перелета может отличаться на десятки процентов. Дополнительную экономию дают рейсы с пересадками и отслеживание динамики цен через агрегаторы и уведомления о снижении тарифов», — отметила Буркина.

По ее словам, программы лояльности авиакомпаний и банковские предложения также остаются рабочим инструментом снижения расходов.

Буркина сказала, что на жилье путешественники могут сэкономить, бронируя номера заранее с возможностью бесплатной отмены и сравнивая цены не только на агрегаторах, но и на официальных сайтах отелей. Все более популярной альтернативой гостиницам становятся апартаменты и долгосрочная аренда, которые часто обходятся дешевле, особенно при поездках на несколько недель или в семейном формате, подчеркнула экономист. Она также посоветовала учитывать календарь крупных мероприятий: выставки, конференции и концерты в крупных городах способны резко повысить стоимость размещения.

По словам Буркиной, заметную часть бюджета можно сократить и на питании: вне туристических улиц цены в кафе заметно ниже, а бизнес-ланчи во многих странах позволяют пообедать в ресторане по сниженной стоимости. Покупки в супермаркетах, рынках и самостоятельное приготовление еды в апартаментах помогают снизить ежедневные расходы, особенно в длительных поездках, констатировала эксперт.

Отдельное внимание специалист рекомендовала уделять связи и платежам. Использование eSIM с локальными тарифами позволяет избежать дорогого роуминга, а оплата покупок в местной валюте помогает не переплачивать за динамическую конвертацию, предупредила Буркина. Бесплатный Wi-Fi в отелях, кафе и общественных местах также остается важным способом контроля расходов, добавила экономист.

«Экономия возможна и на транспорте внутри страны или города пребывания. Туристические проездные и многодневные билеты зачастую обходятся дешевле разовых поездок и такси, а в отдельных случаях билет до более дальней точки маршрута может стоить меньше, чем проезд до промежуточной станции», — сказала Буркина.

Наконец, эксперт посоветовала менять сам подход к планированию поездок. Вместо выбора конкретного направления лучше ориентироваться на самые дешевые билеты из города вылета, использовать автоматические алерты на снижение цен и цифровые сервисы для расчета бюджета, считает экономист. По ее словам, такой подход позволяет не только сэкономить, но и открыть новые направления, которые ранее не рассматривались для путешествий.