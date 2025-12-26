Что отбирают у туристов, въезжающих в Россию

Очереди на российско-польской границе после католического Рождества стали меньше – машины стоят не 26 часов, как в начале недели, а 10. Можно даже проскочить быстрее. Зато, по словам въезжающих в Калининградскую область автомобилистов, усилились проверки. Основной поток здесь – граждане стран ЕС, преимущественно Германии и россияне с ВНЖ в европейских странах.

Перечень всякого рода санкционки и контрсанкционки велик, но в приоритете у российской таможни продукты из свинины, которые с января этого года запрещены к ввозу в нашу страну из-за эпидемии ящура в ФРГ. Более опытные путешественники – те, кто регулярно ездит в Россию, – пугают новичков:

«На КПП Мамоново-2 – Гжехотки все чемоданы и сумки досматривают, всё проверяют».

Кто-то уточняет:

«Преувеличиваете. Не всё, а выборочно – лишь те вещи, на которые рентген укажет».

Новичкам, которые собрались в Россию с новогодними подарками друзьям и родственникам, слышать такое, конечно, грустно.

«Понятно, в общем, плакал мой хамон. Ну заберут значит заберут. Буду надеяться на удачу», – пишет дама в расстроенных чувствах.

Ей отвечают:

«Лучше, конечно, не на автобусе с таким подарком ехать, чтобы других людей не задерживать – если вдруг ваша удача в отпуске».

У польской таможни особые ценности – ищут, как правило, новые гаджеты (товары стоимостью более 500 евро ввозить в Россию запрещено из-за санкций), а также наличные купюры. Тут норма – 300 евро на человека. При выезде из Литвы, кстати, другой лимит – 60, а из Эстонии в Россию наличку и вовсе запрещено вывозить.

«Три сотни на нос оставьте на виду, остальное уберите», – звучит совет.

Что касается айфонов, смартфонов и прочей электроники, то бывалые их предпочитают распаковывать и раскладывать по карманам – так надежнее, личный досмотр маловероятен. Ну а в крайнем случае примут за телефон, который используется. Российскую таможню, к слову, эти вещи в отличие от хамона не интересуют.

«Ни разу российская сторона не интересовалась. Ввозила пару раз “самсунги” в упаковке. Говорила, что на подарки. И уж тем более никто не просил ничего включать. Два ноутбука всегда со мной. Пару раз спрашивали – отвечала, что рабочий и приватный», – делится автомобилистка.

Интересно, правда, как ей удалось провезти телефоны в упаковках через польскую границу. Без удачи тут явно не обошлось.

Ранее мы написали, что Польша присоединилась к числу стран, не признающих 5-летние российские загранпаспорта. Новые правила въезда начнут действовать с 1 апреля 2026 года и не предусматривают никаких исключений: ни для владельцев ВНЖ, ни для детей.