Как в новогодние праздники работают визовые центры и консульства в Москве

Визовые центры и консульства определись с графиками работы в новогодние праздники. В этом году многие иностранные дипломаты решили отдыхать на полную по российской схеме, но есть и те, кто намерен в каникулы потрудиться. А некоторые не работают еще и сегодня и завтра из-за Рождества в Европе. TourDom.ru связался с дипредставительствами стран, которые чаще всего выдают визы туристам из России, и выяснил их планы на ближайшие 2,5 недели.

Италия

Консульство в Москве закрыто на рождественские праздники по 26 декабря включительно, а также будет отдыхать 1, 3–4 и 10–11 января.

Визовый центр в Москве не работает с 31 декабря по 11 января, но забрать готовые документы можно 31 декабря, 2, 4 и 5–9 января. «Дежурное окно в эти дни будет открыто с 15:00 до 16:00», – сообщили корреспонденту TourDom.ru.

Испания

Консульство в Москве тоже сегодня отдыхает по случаю Рождества. Не будет оно работать и в первый день 2026 года, а также 6–7 января.

Визовый центр будет закрыт на каникулы с 31 декабря по 11 января 2026 года.

Франция

Консульство в Москве не работает сегодня, а также 1, 6 и 7 января.

Визовый центр в столице будет закрыт с 31 декабря по 11 января, сегодня он тоже не принимает посетителей.

Греция

Консульство в Москве не работает 25 и 26 декабря, а также с 1 января по 7 января.

Визовый центр выдает документы до 30 декабря и с 31 декабря по 11 января будет закрыт.

Аналогичный график у аккредитованных визовых центров Венгрии и Кипра.

Япония

Посольство с 29 декабря уходит на предновогодний отдых, а во время каникул будет работать 3 и 4, а также 10 и 11 января.

Во всех диппредставительствах и визовых центрах предупреждают: в связи с праздниками время обработки заявлений и сроки доставки паспортов могут быть продлены.

