Туристов попросили не надевать вещи из определенного материала в самолет

Сотрудники американского Агентства национальной безопасности (TSA), которое отвечает за порядок в аэропортах, попросили пассажиров не надевать в самолет во время праздников вещи из одного материала. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, речь идет об одежде с пайетками. Они объяснили, что сканеры для досмотра реагируют на блестки, что вынуждает сотрудников дополнительно досматривать людей вручную. Это занимает много времени, пояснили они. То же самое относится к метализированным нитям в одежде и стразам.

Ранее бортпроводница авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах дала советы пассажирам по выбору практичной одежды для перелета. В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам отказаться от сильно обтягивающей одежды, чтобы избежать отеков и обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме.