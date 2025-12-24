Как правильно подготовить питомца к путешествиям

Зумеры путешествует с животными чаще, чем старшее поколение, следует из результатов опроса. Как грамотно подготовить питомца к поездке, разбиралась Москва 24.

Друг человека

Зумеры, то есть россияне в возрасте от 18 до 24 лет, берут с собой домашних животных в путешествие значительно чаще, чем представители старшего поколения (45-55 лет), сообщило ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса туристических поездок.

Согласно результатам опроса, 62% респондентов ездят с питомцами на автомобиле, 42% – на поезде, а каждый пятый россиянин предпочитает самолет. Причем подавляющее большинство граждан (84%) выбирают для таких поездок регионы России, 43% ездят по своей области, а 12% отправляются за границу.

По данным опроса, самыми популярными внутренними направлениями путешествий с животными в 2025 году стали Краснодарский край и юг России в целом (33%), Москва (9%), Алтайский край (8%) и Санкт-Петербург (6%). Среди зарубежных маршрутов лидирует Турция (40%), затем идут страны Кавказа и Белоруссия (по 13%).

Также, согласно резульатам, россияне чаще берут животных в поездки к друзьям и близким (46%), и в длительный отпуск (46%). Несколько реже – в короткие путешествия на праздники или выходные (36%).

При этом путешественники сталкиваются с рядом трудностей. Почти половина опрошенных (48%) переживает из-за ограниченного числа вариантов размещения, где разрешены питомцы. Примерно столько же (47%) беспокоятся, что им не с кем оставить животное на время отъезда. Кроме того, 37% респондентам не хватает информации об особенностях совместных путешествий.

Ранее Роскачество впервые выдало в Сочи сертификат "Путешествия с питомцами" одной из сети отелей. Аудит включал в том числе проверку наличия номеров и зон для животных, возможность гипоаллергенной уборки, а также оценку навыков персонала и соблюдение санитарных норм.

Подготовиться заранее

Далеко не все домашние животные любят путешествовать, отметил в беседе с Москвой 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Яркие примеры, которые можно увидеть в интернете – скорее, исключения. Поэтому, если есть возможность не брать питомца в поездку, это идеальный вариант. Настоящую радость от путешествия животные испытывают редко, возможно, только во время совсем коротких поездок, например, на дачу», – пояснил ветврач.

Если же путешествие неизбежно, к нему важно тщательно подготовиться. Первым делом необходимо посетить ветеринарного врача, отметил эксперт.

«Визит нужен для двух ключевых вещей: во-первых, чтобы проверить общее состояние здоровья перед предстоящим испытанием, и во-вторых, собрать нужные лекарства. Для животных, как и людей, должна быть своя аптечка путешественника».

По словам врача, в нее обычно входят средства от боли, антисептики, перевязочные материалы, антигистаминные препараты на случай укусов насекомых или аллергии, а также средства для обработки порезов.

«Это особенно важно в длительной поездке на машине или поезде, где не всегда можно быстро найти ветеринарную клинику. Кроме общих средств, врач подскажет, какие профильные препараты могут понадобиться именно вашему питомцу, учитывая особенности здоровья», – добавил Шеляков.

При этом особенно эмоциональным животным ветеринар может назначить седативные средства. Они бывают как быстрого действия (их дают непосредственно перед стрессом), так и пролонгированные, применяющиеся заранее.

«Выбирать конкретный препарат должен только специалист, так как ассортимент успокоительных, как и, например противоукачивающих, достаточно велик», – уточнил Шеляков.

А вот приучение питомца к поездкам – процесс, который стоит начинать задолго до путешествия. Перед наступающими новогодними праздниками сделать это уже не выйдет, рассказал в беседе с Москвой 24 зоопсихолог Мирослав Волков.

«Необходимый срок зависит от индивидуальных особенностей: некоторые животные готовы без проблем следовать за хозяином по любому поводу, в то время как более тревожных или чувствительных нужно приучать постепенно и аккуратно. На адаптацию стоит выделить как минимум месяц. В противном случае питомец будет испытывать больше стресса», – пояснил он.

Особое внимание, по мнению специалиста, нужно уделить переноске: она должна быть достаточно просторной и иметь жесткий каркас, обеспечивающий безопасность. Также следует обустроить ее для уюта – например, с помощью знакомой подстилки, пледа или марли, которую питомец ассоциирует с домом.

«Если времени для приучения нет, в идеальном варианте стоит избегать такого стресса для животного. Однако в любом случае перед поездкой любым видом транспорта обязательно нужно проконсультироваться с ветеринарным врачом, особенно если животное укачивает в дороге или оно чрезмерно беспокоится».

Кроме того, если планируется путешествие на наземном общественном транспорте (автобусы, трамваи, электрички), можно приучать животное к такому способу передвижения, начиная с коротких поездок, добавил врач.

Он также напомнил, что нужно заранее изучать правила перевозки питомцев авиасообщением или железнодорожным транспортом внутри России, так как необходимая информация может различаться в зависимости от перевозчика. Для выезда за границу нужно тщательно позаботиться о полном пакете документов: сделать все необходимые прививки (чаще всего от бешенства и комплексная вакцина), получить международный ветеринарный паспорт и справки, так как требования разных стран могут существенно отличаться, отметил эксперт.

«В целом, успех путешествия с питомцем складывается из тщательной подготовки. Важно не только собрать вещи и документы, но и сохранять позитивный и спокойный настрой, который передается животному», – пояснил Волков.

Кроме того, обязательно стоит заранее узнать, где по маршруту находятся ветеринарные службы, и подробно обсудить с перевозчиком все возможные нюансы и действия в экстренных ситуациях, заключил зоопсихолог.