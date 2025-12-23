В АТОР рассказали, как россиянам получить визу в Европу

Некоторые страны Европы рекомендовали россиянам подавать документы на визу за пять-шесть месяцев до поездки. Об этом сообщила представитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

© Вечерняя Москва

Недавно европейские страны, шенгенские, объявили о том, что рекомендуют тем, кто хочет поехать в Европу, подавать визу минимум за пять-шесть месяцев до поездки. На мой взгляд, не стоит пугаться. Может быть, это даже как-то структурирует и планирует. И, в принципе, это похоже уже на поведение наших туристов при бронировании туров, — отметила Ломидзе.

По словам представителя АТОР, Франция, Италия, Испания и Греция заявили, что не планируют дополнительно ужесточать визовый режим для граждан России. Эти страны продолжают работать с российскими туристами в штатном режиме, передает News.ru.

Визовые центры Республики Кипр 15 декабря начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Стоимость подачи заявления в визовом центре без учета НДС составляет 1,50 евро. Это должно существенно упростить процесс получения виз и сделать отдых на Кипре доступнее для россиян. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, сколько стоит отдых на Кипре и что там можно посмотреть.