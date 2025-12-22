Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска

Россияне стали чаще сталкиваться с обманом при аренде жилья в Таиланде: по данным СМИ, ситуация обострилась с началом бархатного сезона. В чем причина активизации мошенников и как не стать их жертвой, расскажет Москва 24.

© РИА Новости

"Высокие риски"

Псевдориелторы активизировались в Таиланде в популярный сезон отдыха: они берут залоги за несуществующие квартиры, а затем исчезают или возвращают лишь часть средств, сообщил телеграм-канал SHOT.

Одна из пострадавших, 31-летняя Екатерина, перевела 8 тысяч батов (около 20 тысяч рублей) в качестве залога за квартиру в Паттайе через "проверенных" посредников. После прилета ее не смогли заселить, пообещав вернуть деньги и подобрать новое жилье, но в итоге вернули лишь 40% суммы, так и не предоставив квартиру.

Еще один россиянин, Михаил, планировал арендовать недвижимость на Пхукете на долгий срок в новостройке. По данным журналистов, агент предложил жилье по заниженной цене и потребовал срочный залог в 100 тысяч батов (примерно 252 тысячи рублей). Сделку удалось предотвратить благодаря юристу, который выяснил, что "риелтор" не имеет отношения к застройщику.

Юристы отметили, что такие схемы с депозитами в Таиланде стали массовыми, но пострадавшие редко обращаются в правоохранительные органы из-за опасения обвинения в клевете: за публикацию данных мошенников и переписки с ними в стране предусмотрена уголовная ответственность, отметили в СМИ.

Также эксперты подчеркнули, что безопаснее бронировать жилье вживую, чтобы убедиться в его существовании. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов в беседе с Москвой 24 предупредил, что это не лучший вариант.

"Этот способ сопряжен с высокими рисками отсутствия какого-либо подходящего жилья, особенно в пиковые даты. Туристы, которые выбирают этот вариант, обычно сначала прилетают в страну и селятся в недорогой гостинице на несколько дней, а уже на месте, вживую, ищут долгосрочные варианты аренды. Такой подход позволяет лично осмотреть жилье и пообщаться с арендодателем, но требует времени и предусмотрительности", – отметил он.

"Общая проблема"

По словам Георгия Мохова, случаи, когда туристы сталкиваются с обманом при аренде жилья за рубежом, действительно нередки, особенно в пиковые сезоны, такие как новогодние праздники.

"Подобные инциденты происходят не только в Таиланде, но и на других популярных направлениях, включая Шри-Ланку, Гоа. Это общая проблема, затрагивающая не только россиян", – подчеркнул эксперт.

Для минимизации рисков необходимо ответственно подходить к выбору способа бронирования.

"Рекомендуется пользоваться проверенными и уважаемыми онлайн-платформами. После бронирования и оплаты стоит дополнительно связаться с собственником жилья по телефону или через мессенджер, чтобы подтвердить статус недвижимости. Также полезно обращаться к знакомым, проживающим в стране, или искать рекомендации в доверенных источниках. Особую осторожность следует проявлять к подозрительно дешевым предложениям, которые часто публикуются в тематических пабликах и чатах – именно они нередко оказываются мошенническими".

В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24 отметил, что зачастую жертвами мошенников становятся туристы, которые пребывают на территории страны дольше разрешенного срока.

"В Таиланде существует практика нелегального долгосрочного пребывания россиян, которые месяцами или даже годами находятся в стране по туристическим визам, постоянно меняя место жительства, чтобы избежать внимания полиции. При этом без наличия визы туристы могут находиться там не более 60 дней. Такие люди часто ищут максимально дешевое жилье, и недобросовестные арендодатели сдают им квартиры без запроса документов, что является нарушением. В итоге квартиросъемщики регулярно сталкиваются со штрафами и рискуют более серьезными последствиями вплоть до тюремного заключения. Однако важно понимать, что это явление не массовое – речь идет о сотнях, а не тысячах человек, поскольку большинство не готово систематически нарушать законодательство принимающей страны", – пояснил он.

По словам специалиста, для туристов, которые приезжают на короткий срок и хотят обезопасить себя от мошенничества, самым надежным способом остается обращение в официальные турагентства – как онлайн, так и на месте. Они смогут подобрать жилье на любой бюджет и гарантировать легальность сделки. Это позволяет избежать рисков, связанных с поиском жилья через сомнительные каналы, заключил Мкртчян.