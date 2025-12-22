Врач рассказал, как безопасно отдохнуть в новогодние каникулы

Новогодние каникулы - идеальное время для семейного отдыха. Но даже в радостные моменты важно помнить о возможных опасностях дома, на улице или в гостях. Главный врач станции скорой помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов рассказал контент-партнеру "РГ" Pravda-nn.ru, как провести праздники безопасно и получить только положительные эмоции.

По словам врача, пять простых правил помогут избежать травм и происшествий.

1. Не оставлять ребенка без присмотра.

В праздничной суете родители часто отвлекаются. А маленькие дети любят исследовать новое. Поэтому важно следить за малышом.

Хранить опасные предметы в недоступных местах.

Спички, зажигалки, лекарства, бытовая химия и легковоспламеняющиеся жидкости могут стать причиной беды. Их нужно держать подальше от детей.

Не разрешать детям пользоваться газовыми и электрическими приборами.

Также нельзя растапливать печи. Объяснить ребенку, что делать при пожаре.

2. Быть осторожными в общественных местах.

Посещение торговых центров и массовых мероприятий - часть праздников. Но в толпе ребенок может потеряться. Чтобы этого не случилось, необходимо научить его правилу "двух шагов". Дошкольник не должен отдаляться от вас дальше, чем на два шага.

На массовых уличных гуляньях держитесь подальше от толпы. Это поможет избежать травм. Ведите себя уважительно по отношению к организаторам и другим участникам мероприятий.

Из-за ОРВИ и гриппа лучше ограничить выходы в общественные места и визиты гостей.

3. Пиротехника - не игрушки.

Не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и пиротехникой. Даже взрослым не стоит использовать фейерверки, если они не знают, как это делать. Каждый год в праздники случаются травмы из-за пиротехники, и часто страдают дети.

4. Соблюдать правила дорожного движения.

Зимой дорога становится скользкой, и тормозной путь увеличивается. Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора. Будьте примером для ребенка. В темное время суток используйте светоотражающие элементы - они снижают риск травм в шесть раз. Даже внимательному водителю трудно заметить пешехода в сумерках.

5. Соблюдать правила пожарной безопасности.

Украшайте елку безопасными игрушками, используйте только промышленные гирлянды и не зажигайте в помещении бенгальские огни и свечи.

Каждый ребенок должен знать свой адрес и номер телефона родителей. Выучите с ним наизусть номер "112" - телефон экстренных служб.