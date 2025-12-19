Эксперт назвал необходимые для зимнего автопутешествия вещи

Перед зимним автопутешествием важно не только заранее забронировать жилье, столики в ресторанах и экскурсии, но и собрать все необходимые вещи в саму дорогу. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Специалист предупредил, что столкнуться со снежным бураном и застрять на середине пути можно даже к югу от Москвы. Поэтому в автомобиле необходимо иметь теплые вещи, питьевую воду, сухой паек и назамерзайку.

Помимо этого, на случай внеплановых изменений в маршруте и отсутствия мобильной связи важно иметь офлайн-карты.

Эксперт добавил, что также следует позаботиться о запасных вариантах жилья. По его словам, даже подтвержденная бронь не гарантирует наличие места в отеле.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин до этого говорил, что россиянам, которые собираются на зимний отдых в жарких странах, важно соблюдать ряд рекомендаций, в том числе обязательно оформлять расширенную медицинскую страховку с максимальным покрытием. По его словам, это особенно важно для любителей активных развлечений, например дайвинга или снорклинга.