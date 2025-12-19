Аэропорты Самары, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили рейсы

Аэропорты Самары, Ярославля, Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили прием и отправку самолетов утром 19 декабря. Об этом сообщил представитель "Росавиации" Артем Кореняко в Telegram-канале. На момент 04:54 мск полеты были приостановлены в десяти аэропортах страны - ограничения также действовали в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова. К 7 утра полеты возобновили во всех перечисленных воздушных гаванях. В период действия ограничений один самолет, выполнявший рейс в Калугу, перевели на запасной аэропорт. Кореняко уточнил, что соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. План "Ковер" — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

