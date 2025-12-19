Какие способы помогут справиться с недомоганиями во время авиаперелетов

В большинстве случаев недомогания пассажиров на борту самолетов и обострения заболеваний имеют психологические предпосылки, и на самом деле физической угрозы для здоровья не несут. По международной статистике на миллион пассажиров самолетов приходится только одна смерть, все остальные ситуации – это не более, чем панические реакции, рассказал заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

© Газета.Ru

«Большинство случаев недомогания на борту не несут угрозы. Это, как правило, обмороки, колебания давления, истеричные реакции, панические атаки — вот с этим нам приходится иметь дело», — пояснил медик, добавив, что в 99% случаев речь идет о панических атаках, а не о реальной угрозе физическому здоровью.

На такой случай пассажирам важно предусмотреть варианты самопомощи. В частности, людям с хроническими заболеваниями – диабетом, астмой, гипертонией – необходимо иметь с собой в быстром доступе медикаменты, ингаляторы. При повышенном риске тромбообразования перед длительным перелетом (от четырех часов) нужно как минимум выпить аспирин, отметил врач. В целом реакции организма индивидуальны, но при таком длительном перелете высок риск отекани ног, пояснил он.

«Тут не только неподвижность, тут и нарушение гомеостаза крови, и нарушение циркуляции», — добавил Мясников.

Он также призвал воздержаться перед полетом от потребления алкоголя, предупредив, что он сильно обезвоживает организм и может спровоцировать негативную реакцию.

Отеки, сухость слизистых, нехватка кислорода, риск тромбоза, головная боль — все это следствие факторов, которые влияют на наш организм во время полета. Как избежать подобных проблем и правильно готовиться к перелету, почему не нужно пить кроворазжижающие препараты перед вылетом – в материале «Газеты.Ru».