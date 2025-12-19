Кинолог Голубев объяснил, как перевозить собаку в машине в дальних путешествиях
Основное правило для комфортной поездки — приучать собаку к автомобилю постепенно, начиная с раннего возраста, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Если неподготовленный питомец отправится в путешествие, особенно на дальнее расстояние, это может закончиться укачиванием, плохим самочувствием и сильным стрессом», — поделился он.
С точки зрения ПДД перевозка домашнего животного в автомобиле приравнивается к перевозке грузов, продолжил эксперт.
«Однако понятно, что этот груз живой и нуждается в комфорте. Многое зависит от размера собаки. Небольших питомцев советуют перевозить в зафиксированной переноске. Крупную собаку лучше разместить в багажнике в просторной клетке или отгородить это пространство решеткой», — посоветовал он.
Также допускается размещать животное на заднем сиденье, но нужно обязательно пристегнуть его специальным ремнём-шлейкой, добавил Голубев.
«Важно ограничить передвижение собаки по салону, чтобы она не высовывалась в окно и не мешала водителю. Также нужно помнить, что для путешествий по стране может понадобиться ветеринарный паспорт с проставленной информацией об актуальных прививках», — подчеркнул он.
За два часа до поездки не рекомендуется кормить питомца, чтобы избежать укачивания, отметил кинолог.
«А вот вода должна быть всегда в доступе, для чего удобно использовать поилку. Остановки нужно делать по обстоятельствам, но примерно раз в 1,5—3 часа», — объяснил он.
По словам специалиста, в отдельных случаях, если собака плохо приучена к автомобилю или тяжело переносит поездки, ветеринарный врач может порекомендовать лёгкие седативные средства или препараты от укачивания.
«Но назначать их самостоятельно не стоит», — подытожил он.
Ранее автоэксперт Роман Солдатов пояснил, как вытащить застрявшую в снегу машину.