Как перевозить собаку в машине в дальних путешествиях

Основное правило для комфортной поездки — приучать собаку к автомобилю постепенно, начиная с раннего возраста, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если неподготовленный питомец отправится в путешествие, особенно на дальнее расстояние, это может закончиться укачиванием, плохим самочувствием и сильным стрессом», — поделился он.

С точки зрения ПДД перевозка домашнего животного в автомобиле приравнивается к перевозке грузов, продолжил эксперт.

«Однако понятно, что этот груз живой и нуждается в комфорте. Многое зависит от размера собаки. Небольших питомцев советуют перевозить в зафиксированной переноске. Крупную собаку лучше разместить в багажнике в просторной клетке или отгородить это пространство решеткой», — посоветовал он.

Также допускается размещать животное на заднем сиденье, но нужно обязательно пристегнуть его специальным ремнём-шлейкой, добавил Голубев.

«Важно ограничить передвижение собаки по салону, чтобы она не высовывалась в окно и не мешала водителю. Также нужно помнить, что для путешествий по стране может понадобиться ветеринарный паспорт с проставленной информацией об актуальных прививках», — подчеркнул он.

За два часа до поездки не рекомендуется кормить питомца, чтобы избежать укачивания, отметил кинолог.

«А вот вода должна быть всегда в доступе, для чего удобно использовать поилку. Остановки нужно делать по обстоятельствам, но примерно раз в 1,5—3 часа», — объяснил он.

По словам специалиста, в отдельных случаях, если собака плохо приучена к автомобилю или тяжело переносит поездки, ветеринарный врач может порекомендовать лёгкие седативные средства или препараты от укачивания.

«Но назначать их самостоятельно не стоит», — подытожил он.

