Как после отпуска не пополнить ряды контрабандистов на границе

Закончились новогодние каникулы? Будьте внимательны на таможне, иначе отпуск рискует закончиться в СИЗО. Контрабанда – понятие широкое. Уголовное дело возбуждают не только за наркотики, но и за товары с их содержанием, а также за недекларированный люкс.

Важно: в случае с «запрещенкой» форма не имеет значения. Самые распространенные нарушения: конфеты, сиропы, жидкости для вейпа с наркотическими веществами. Так, в 2022-2024 годах в Пулково задерживали пассажиров за леденцы, шоколад и мармелад с наркотиками.

Незнание не освобождает от ответственности. Даже минимальная доза запрещенного вещества – это преступление. Наказание – до 7 лет лишения свободы.

Вторая опасность – недекларированный люкс. Разрешен ввоз товаров до 10 000 евро и 25 кг. Превысили лимит? Декларируйте и платите пошлину. Иначе – изъятие товара, экспертиза, штраф или уголовное дело. «Для себя» не аргумент: цель ввоза также значения не имеет, подчеркивает Мойка78.

Главное правило: не ввозите ничего, в чем не уверены. Также не просите провезти вещи знакомых. Сомневаетесь? Выбирайте красный коридор и декларирование. Это может спасти от тюрьмы.