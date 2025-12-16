Можно ли получить компенсацию за нападение птиц на курорте

Юристы оценили шансы жительницы Оренбургской области, пострадавшей от птиц на местном курорте, получить денежную компенсацию. Напомним, на территории санатория «Соленые озера» на женщину набросились чайки – ей пришлось бежать. В итоге туристка упала и сломала палец. И теперь требует более 130 тыс. руб. от владельца территории.

© tourdom.ru

По мнению экспертов, суду придется установить баланс между обязанностью администрации обеспечивать безопасность и пределами разумной ответственности за действия сил природы.

С правовой точки зрения, диких птиц нельзя причислять к имуществу или какому-либо иному объекту управления санатория. Они – естественные и полноправные обитатели данной акватории, являются неотъемлемой частью экосистемы. И поскольку чаек не содержат в хозяйственных или рекреационных целях, вряд ли удастся возложить на администрацию ответственность за каждое их действие.

«Требование обеспечить тотальный контроль за поведением каждой птицы на обширной открытой территории по сути является возложением заведомо неисполнимой обязанности, что противоречит принципам разумности и справедливости», – отмечает Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса “Байбородин и партнеры”».

По его словам, санаторий может оспаривать свою вину в причинении вреда.

Кроме того, в соответствии со статьей 1083 ГК РФ, суд обязан рассмотреть и вопрос о возможной неосторожности самой пострадавшей. Спусковым механизмом для агрессии птиц могло стать то, что туристка приблизилась к местам их гнездования или у нее была привлекательная для пернатых пища.

То, что они могут напасть в таких обстоятельствах, подтверждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»:

«У нас на предприятии чайки гнездятся на трубах теплотрассы. Так рабочие там даже мимо меньше чем по двое и с лопатами или палками не ходят – сожрут. Одному каску пробили насквозь клювом». «На меня в Хельсинки два раза набрасывались. Один раз в центре города чайка вырвала у меня мороженое прямо из руки. А второй раз на набережной купила жареную рыбу и решила пройти к столу, обойдя палатку снаружи. Несколько птиц ко мне рванули, одна в плечо клюнула – синяк был. Едва успела обратно в палатку вместе с рыбой заскочить», – рассказывают они.

Еще одним значимым аспектом ситуации, по мнению юристов, является соблюдение установленных норм посещения. Если в официальных правилах записано, например: «Не кормите птиц», «Храните продукты в закрытой таре», «В период гнездования соблюдайте осторожность», то их нарушение отдыхающей дает основания для отказа в удовлетворении ее исковых требований или существенного снижения размера компенсации.

Правда, санаторию придется доказать, что были приняты все необходимые и исполнимые меры для обеспечения безопасности гостей: на видных местах установлены понятные предупреждающие таблички о поведении пернатых и мерах предосторожности; на территории нет свалок пищевых отходов и проводится регулярная уборка. То есть, нет искусственных условий для скопления птиц.