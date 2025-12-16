Стюардесса подсказала, каких продуктов стоит избегать на борту самолета

Британка Шарлотта Крокер, 12 лет проработавшая стюардессой, предостерегла от употребления нескольких продуктов на борту самолета. Ее советы опубликовало издание Metro.

По словам Крокер, она не употребляет алкоголь в самолетах, поскольку он вызывает сильное обезвоживание организма.

«Я также стараюсь избегать всего газированного, а также слишком соленой или острой пищи, потому что она провоцирует вздутие живота, а никто не хочет болеть в самолете», — рассказала она.

При этом, добавила стюардесса, маловероятно получить пищевое отравление во время полета, но полностью исключить такую возможность нельзя.

«Бортпроводники стараются изо всех сил, но во время обслуживания бывает очень шумно, иногда падают крышки, а салат не всегда моется. По этой причине я бы избегала любых блюд (особенно фруктов и салатов), которые подаются не в запечатанной упаковке», — заключила она.

Ранее врач-флеболог Елена Смирнова рассказала, что имитация ходьбы помогает снизить риск тромбозов в самолете. Также, по ее словам, помогает вытянуть ноги и вращать стопами.