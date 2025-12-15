Туристам объяснили, как вернуть деньги за отмененный тур в Венесуэлу
Временное изменение туроператором Pegas Touristik полетной программы в Венесуэлу – перенаправление рейсов на Кубу, похоже, устроило не всех туристов. В редакцию «ТурДома» поступило письмо от турагента, чьи клиенты хотят возврата денег за забронированный тур на венесуэльский остров Маргарита.
Как рассказал нам Дмитрий В., отдых был забронирован еще летом. Вылет из Москвы в Венесуэлу планировался 3 января. Внесена частичная предоплата, 100 тыс. руб. «Направили от турагентства заявление на возврат, но туроператор, сославшись на договор с нами, ответил, что это возможно только по окончании даты несостоявшегося тура. Считаем это нарушением прав потребителя, собираемся писать досудебную претензию», – говорит Дмитрий.
Напомним, что Pegas предложил в качестве альтернативы Венесуэле отдых в кубинских отелях аналогичного или более высокого уровня либо отмену туров с зачислением стоимости на депозит для будущих поездок. Как поясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, если туристов не устраивают такие условия, они могут обратиться к туроператору с заявлением на возврат от своего имени (передав его, например, через турагента). По Закону «О защите прав потребителей», требование должно удовлетворяться в течение 10 дней. Как правило, туроператоры удовлетворяют такие запросы в досудебном порядке.
В Pegas порталу «ТурДом» прокомментировали ситуацию кратко: «По вопросу возврата денежных средств необходимо обращаться к туроператору по договору. Ответы даются вовремя».
Ранее мы писали, что большинство туристов считают хорошим вариантом предложенную замену отдыха в Венесуэле туры на Кубу.