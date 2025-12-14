Как использовать ИИ для планирования путешествия

На этапе планирования путешествия ИИ может быть полезен для выбора маршрута и сбора актуальной информации о месте назначения: правила въезда в страну, изменения во внутренней обстановке, роуминг и прочие детали, посоветовал в беседе с RT Михаил Островерхий, руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий».

© Freepik

По его словам, следующий сценарий, в котором могут помочь нейросети, — составление примерного бюджета и предоставление подсказок, где можно сэкономить.

«Например, пришлите нейросети план расходов и попросите проанализировать, что стоит пересмотреть, чтобы уменьшить общий бюджет. Тем, кто боится забыть самое важное, будет полезен сценарий использования ИИ для формирования чек‑листа подготовки к поездке — вещи, документы, ссылки на нужные сервисы», — посоветовал эксперт.

Он отметил, что во время поездки искусственный интеллект может стать полноценным личным помощником, который не просто прокладывает маршрут, а помогает находить более удобные и интересные варианты движения.

«Например, можно указать ИИ начальную и конечную точки и попросить проложить путь через локальные кафе, смотровые площадки или тихие парки, то есть добавить в обычный маршрут небольшие остановки, которые сложно подобрать вручную. Если вы видите незнакомое блюдо в меню или непонятную вывеску, ИИ может помочь быстро разобраться, что перед вами. Умные камеры в ряде сервисов могут переводить текст, распознавать объекты и подсказывать краткую историю места — это особенно полезно, когда вы гуляете по новому району и хотите понимать, что вокруг», — добавил собеседник RT.

Отмечается, что после возвращения из поездки ИИ может помочь не просто сохранить воспоминания, но и разобрать полученный опыт так, чтобы следующий отдых стал ещё лучше.

«Главное — правильно сформулировать задачу. Например, можно написать нейросети: «Проанализируй мою поездку и подскажи, как сократить расходы в подобном путешествии» — и добавить список посещённых мест, впечатлений и примерные траты. Тогда ИИ сможет выдать осмысленные выводы: что стоит учесть в следующий раз, какие районы или форматы отдыха подходят вам больше, где вы обычно расходуете бюджет и как его можно оптимизировать. ИИ может собрать персональные рекомендации для следующей поездки, подсказать направления, которые соответствуют вашему стилю отдыха, и сформировать новые идеи, опираясь на опыт уже совершённых путешествий», — посоветовал Островерхий.

Кроме того, он порекомендовал конкретно формулировать запросы, сразу указывать ключевые параметры: направление, длительность поездки, бюджет, состав группы и формат отдыха.

«Пример: "Составь план поездки в Калининград на четыре дня для семьи с ребёнком: музеи, прогулки, недорогие кафе, бюджет — до 8 тыс. рублей на человека в день. Учти прогноз погоды и порекомендуй, что лучше взять с собой в поездку". Полезно уточнять и детали — погоду, расстояния между точками, наличие парковок, желаемый темп прогулок. Это помогает нейросети предлагать более точные и реалистичные сценарии», — заявил специалист.

При этом, по его словам, итоговые рекомендации всё же лучше перепроверять — особенно если речь о списке необходимых документов и виз, расписании музеев, временных перекрытиях дорог, городских событиях и фестивалях или других деталях, которые могут повлиять на планы.

