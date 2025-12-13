В МВД рассказали о схеме мошенничества с новогодними путевками

Создание фейковых сайтов-двойников известных туроператоров, вынуждение подписывать поддельные договоры со "страховкой", навязывание ненужных услуг и обещание ложных скидок являются распространенными у мошенников схемами обмана при покупке путевок. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

© РИА Новости

Там сказано, что одной из мошеннических схем с продажей путевок являются предложения приобрести несуществующие туры на созданных фейковых сайтах-двойниках известных туроператоров. Еще одной уловкой, которую мошенники используют для хищения денег — это поддельные договоры со страховкой за туристическую путевку. При этом деньги за нее просят переводить на личные карты "менеджеров".

Третья схема заключается в навязывании ненужных услуг. Например, речь может идти о "специальном" трансфере или "особой" страховке. Пользуется популярностью у мошенников и уловка с ложными скидками и акциями.

В МВД советуют проверять надежность сайта туроператора при покупке путевок. Там советуют проверять контакты компании: реальный адрес, телефон и электронную почту, читать отзывы на независимых сайтах и форумах, а также проверять лицензии.