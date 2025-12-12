Тревел-эксперт рассказала, когда лучше ехать в отпуск и оформлять визу

Начало зимы пока не позволило тюменцам промерзнуть, однако отдохнуть под знойным солнцем в последний месяц года хочется многим. Куда лететь, чтобы позагорать на пляже в декабре, и какие тренды на отпуск будут в 2026 году, узнаете на «ФедералПресс».

«Сейчас срок одобрения визы чаще всего на 10–14 дней. Все решает консул, и заранее спрогнозировать более длительный срок не получится. Поэтому сейчас лучше рассчитывать на более короткий срок», – предупреждает тревел-эксперт Алена Киндт в гостях у «Семерки».

Турагент объяснила, что оформлять визу лучше заранее, а именно за полгода до отпуска. Самая дружественная в этом плане страна – Франция, туда больше всего одобрений. Сейчас нельзя получить визу в одну страну и отправиться в другую, как было раньше. Поэтому место отдыха, дату и тур лучше выбирать заблаговременно.

Лучшим временем для отдыха зимой будет первая половина декабря. Если вы не запланировали тур заранее, то рассчитывать на низкие цены не стоит, но выгодные предложения все-таки будут. Летом стоит выбирать отпуск во второй половине мая и начале июня.

Если захотелось полежать под солнцем в декабре, но оформлять визу нет времени, то смело отправляйтесь в Азию, Вьетнам или Египет. Недавно Китай открыл свои границы для авиасообщения с Россией, из-за чего вырос спрос и появились интересные предложения от турагентов.

По мнению эксперта, трендом 2026 года станет оздоровительный туризм, так как уже сейчас набирают популярность тематические туры с йогой и фитнесом. Кроме того, будет расти интерес к внутреннему туризму, ведь это более бюджетно и не нужно тратить время на оформление загранпаспорта.

Алена Киндт отметила, что тюменцы стали отдыхать чаще одного раза в год и прислушиваться к своим желаниям при выборе отпуска: если захотели в Турцию, то не выбирают экономию, а едут за удовольствием.

Не стоит верить стереотипам, что в Азии всегда грязно, в Египте жарко, а Таиланд и вовсе отравит своими деликатесами. Ведь каждый профессиональный турагент будет с вами на связи на протяжении всего отдыха и подскажет, чего стоит опасаться.