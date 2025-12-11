Что нужно знать туристам о съемке видео на Красной площади

Красны девицы на Красной площади собирались отведать красной икры, а пришлось объясняться с полицией. Девушки решили снять красивое видео. Подготовились основательно: меха, огромные ломти черного хлеба и внушительная баночка с икрой. Но забыли о юридических нюансах, поэтому очень удивились, когда к ним подъехала полицейская машина. И попытались спрятать икру.

© tourdom.ru

Но дело, скорее всего, было не в ней, а в том, где и как собирались снимать: камеру поставили на штатив, а в качестве фона использовали кремлевскую стену. И то, и другое было ошибкой.

Дело в том, что снимать на Красной площади можно, но исключительно для себя – то есть без использования профессиональной техники. Но даже если вы поставите на штатив обычный телефон, это может быть расценено, как коммерческая съемка. А для нее нужно получать специальное разрешение, причем, заранее. Кроме того, нельзя использовать официальные здания и объекты в качестве фона.

Чем закончилась беседа девушек в мехах с полицией, неизвестно, но за подобные нарушения предусмотрен штраф от 2 до 20 тыс. руб. для частных лиц и до 500 тыс. руб. – для юридических.

Если же во время съемки вокруг вас соберется группа зевак, это может быть расценено как публичное мероприятие, которое нужно тоже заранее согласовывать – в противном случае есть риск получить штраф до 30 тыс. руб. или даже отправиться «за решетку» на 15 суток. Учитывайте это, если собираетесь что-нибудь снимать на Красной площади или около Кремля.